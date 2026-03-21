Donald Trump: Węgry i USA wskazują drogę ku odnowionemu Zachodowi

Donald Trump – podobnie jak w poprzednich latach – został zaproszony na spotkanie CPAC, ale nie pojawił się na nim osobiście. Zamiast tego republikanin przesłał nagranie wideo, które zostało pokazane uczestnikom wydarzenia.

Prezydent USA – który w lutym udzielił pełnego poparcia Viktorowi Orbánowi przed wyborami na Węgrzech – po raz kolejny podkreślił, że wspiera węgierskiego premiera. Amerykański przywódca stwierdził między innymi, że Orbán „był silnym przywódcą, który pokazał całemu światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości”.

Zdaniem Trumpa Orbán „wykonał fantastyczną pracę” dla swojego kraju, gdyż poradził sobie „ze wszystkimi problemami przestępczości, jakie mają inne kraje”. – Macie potężne, silne granice i to jego zasługa – stwierdził prezydent USA. Dodał także, że węgierski premier „nadal wygrywa mimo wszystkich ataków” co — jak zauważył — „jest czymś, co ich łączy”.

W przesłanym nagraniu wideo Trump podziękował także wszystkim osobom związanym z Konferencją Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) za „zaangażowanie w zdrowy rozsądek i zasady konserwatywne oraz we wspólną cywilizację, którą dzielą Amerykanie, Węgrzy i Europejczycy”. – Nasze dwa kraje wskazują drogę ku odnowionemu Zachodowi, który będzie chronił naszych obywateli, wspierał nasze dzieci i przewodził światu przez kolejne pokolenia – stwierdził.