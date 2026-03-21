Prezydent USA Donald Trump i premier Węgier Viktor Orbán podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
W stolicy Węgier, Budapeszcie, w sobotę odbywa się doroczna Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC), której celem jest umocnienie więzi radykalnej prawicy.
Wydarzenie otworzył premier Viktor Orbán, który mówił między innymi o „złotej erze” relacji amerykańsko-węgierskich. Polityk przypomniał też, że rok temu podczas imprezy jej uczestnicy świętowali zwycięstwo prezydenta Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA w 2024 r. – Od czasu ponownego objęcia urzędu przez prezydenta Trumpa świat stał się lepszym miejscem – mówił Orbán. – Ideologia woke i teoria gender ustąpiły, ludzie znów mogą z dumą wyrażać swoją wiarę w chrześcijaństwo, „zielone szaleństwo” w polityce energetycznej zostało powstrzymane, a ludzie na całym świecie mogą swobodnie mówić „nie” masowej migracji – przekonywał.
Podczas konferencji, tuż przed przemówieniem węgierskiego premiera, na telebimie wyświetlono wideo z przemówieniem amerykańskiego przywódcy.
Donald Trump – podobnie jak w poprzednich latach – został zaproszony na spotkanie CPAC, ale nie pojawił się na nim osobiście. Zamiast tego republikanin przesłał nagranie wideo, które zostało pokazane uczestnikom wydarzenia.
Prezydent USA – który w lutym udzielił pełnego poparcia Viktorowi Orbánowi przed wyborami na Węgrzech – po raz kolejny podkreślił, że wspiera węgierskiego premiera. Amerykański przywódca stwierdził między innymi, że Orbán „był silnym przywódcą, który pokazał całemu światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości”.
Zdaniem Trumpa Orbán „wykonał fantastyczną pracę” dla swojego kraju, gdyż poradził sobie „ze wszystkimi problemami przestępczości, jakie mają inne kraje”. – Macie potężne, silne granice i to jego zasługa – stwierdził prezydent USA. Dodał także, że węgierski premier „nadal wygrywa mimo wszystkich ataków” co — jak zauważył — „jest czymś, co ich łączy”.
W przesłanym nagraniu wideo Trump podziękował także wszystkim osobom związanym z Konferencją Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) za „zaangażowanie w zdrowy rozsądek i zasady konserwatywne oraz we wspólną cywilizację, którą dzielą Amerykanie, Węgrzy i Europejczycy”. – Nasze dwa kraje wskazują drogę ku odnowionemu Zachodowi, który będzie chronił naszych obywateli, wspierał nasze dzieci i przewodził światu przez kolejne pokolenia – stwierdził.
W Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w stolicy Węgier, która odbywa się po raz piąty, udział biorą obecni oraz byli premierzy, głowy państw, ministrowie, kongresmeni oraz liderzy europejskich partii prawicowych. Łącznie podczas wydarzenia pojawić się miało 667 gości zagranicznych z 51 krajów, 182 dziennikarzy i przedstawiciele 34 organizacji.
Wśród mówców jest między innymi Mateusz Morawiecki. „Mateusz Morawiecki również powraca do Budapesztu. Jako premier wielokrotnie osobiście stawał w obronie naszego kraju wobec europejskich elit lewicowych” – tak o byłym premierze Polski pisało Alapjogokért Központ (Centrum Praw Podstawowych), konserwatywny think tank z siedzibą w Budapeszcie. „Kierowana przez niego Polska – podobnie jak Węgry – znalazła się pod zmasowanym ostrzałem Brukseli, a dziś polscy liberałowie, uznawani przez Pétera Magyara za wzór, nie tylko atakują go politycznie, lecz także prześladują osobiście, ponieważ nie służył brukselskim koncepcjom, lecz interesom Polaków, przetrwaniu narodu i obronie wartości chrześcijańskich” – zaznaczono.
Swoje wystąpienie na CPAC zapowiadał w mediach społecznościowych także sam Morawiecki. „W Budapeszcie, podczas CPAC26 z Viktorem Orbánem” – napisał w serwisie X polski polityk, publikując zdjęcie z premierem Węgier. „Rozmawialiśmy o przyszłości Europy, bezpieczeństwie i współpracy państw naszego regionu” – dodał.
Podczas wydarzenia przemawiać mają także m.in. premier Gruzji z ramienia partii Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze, prezydent Argentyny Javier Milei oraz Alice Weidel, liderka i współprzewodnicząca prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).
Wybory parlamentarne na Węgrzech w w 2026 r. – mające wyłonić 199 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego – zarządzone zostały na 12 kwietnia 2026 r. Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) odbywa się więc kilka tygodni przed głosowaniem.
W poniedziałek 23 marca – dwa dni po CPAC – w Budapeszcie odbędzie się także Wielkie Zgromadzenie Patriotów dla Europy, prawicowej grupy w Parlamencie Europejskim. W stolicy Węgier pojawią się wówczas m.in. wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak (Konfederacja), premier Czech Andrej Babisz (ANO), Marine Le Pen z francuskiego Zjednoczenia Narodowego, wicepremier Włoch Matteo Salvini (Liga), Santiago Abascal, przewodniczący hiszpańskiej partii Vox, Herbert Kickl, przewodniczący Austriackiej Partii Wolności, oraz Geert Wilders, lider holenderskiej Partii Wolności.
