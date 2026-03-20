Ukraina twierdzi, że potrzebuje jeszcze co najmniej sześciu tygodni na naprawę uszkodzeń wywołanych rosyjskim atakiem. Jednak, zdaniem Orbána, ropociąg jest już sprawny, a ukraińska decyzja dotycząca nieuruchamiania go ma, według niego, podłoże polityczne i jest celowym działaniem, mającym pozbawić Węgry dostaw ropy przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w tym kraju. 12 kwietnia Orbán i jego Fidesz będą walczyć o to, by po 16 latach rządzenia krajem pozostać przy władzy. Sondaże wskazują, że realna jest perspektywa, w której władzę przejmie opozycyjna Tisza, na czele której stoi Péter Magyar.

Część unijnych przywódców wyraża nadzieję, że Węgry zmienią stanowisko ws. miliardów dla Ukrainy po wyborach lub po naprawieniu ropociągu przez Ukrainę, gdy ropa znów zacznie nim płynąć. Merz poinformował jednak, że europejscy przywódcy zwrócili się do Komisji Europejskiej z prośbą o sprawdzenie możliwości przekazania pieniędzy Ukrainie z pominięciem węgierskiego weta.

Sam Orbán podkreśla, że odbył „twardą debatę” w czasie szczytu i dodaje, że Węgry nadal stoją na tym samym stanowisku. „Tak długo, jak Zełenski nie zniesie blokady dostaw ropy, nie otrzymają pieniędzy z Brukseli” – napisał w serwisie X.

Rozmawiając z dziennikarzami po zakończeniu szczytu premier Węgier mówił, że jego kraj chce gwarancji, iż dostawy ropy nie zostaną znów zakłócone. To żądanie rozgniewało Costę, który zwrócił uwagę, że tylko Rosja może zagwarantować, że ropociąg nie będzie w przyszłości celem ataków.

– To nie jest odpowiedzialność Ukrainy. To nie jest odpowiedzialność Unii Europejskiej. Dlatego to, co robią Węgry jest całkowicie nieakceptowalne – stwierdził.