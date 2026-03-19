Robert Fico i Viktor Orbán podczas nieformalnego spotkania przywódców UE w zamku Alden Biesen w Bilzen w Belgii, 12 lutego 2026 r.
Dokument zawiera tradycyjne pochwały dla Ukrainy i deklarację „zdecydowanego i niezachwianego” wsparcia dla Kijowa, a także poparcie przywódców UE dla potencjalnych rozmów pokojowych, które respektowałyby granice Ukrainy i zapewniały „solidne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa”.
„Wkraczając w piąty rok rosyjskiej agresji na Ukrainę, Rada Europejska potwierdza swoje niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. Unia Europejska będzie nadal, we współpracy z podobnie myślącymi partnerami i sojusznikami, udzielać Ukrainie i jej mieszkańcom wszechstronnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego” - czytamy w oświadczeniu.
Czytaj więcej
Jednak drażliwa kwestia 90 mld euro pożyczki UE dla Ukrainy w oświadczeniu ujęta jest jako zamiar 25 państw członkowskich rozpoczęcia wypłaty środków w kwietniu. „W związku z decyzją z grudnia 2025 r. o udzieleniu Ukrainie pożyczki wsparcia w wysokości 90 mld EUR na lata 2026 i 2027, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie pożyczki przez współprawodawców i oczekuje pierwszej wypłaty na rzecz Ukrainy do początku kwietnia” - deklaruje Rada Europejska.
Podobnie jest w przypadku 20. pakietu sankcji wobec Rosji – oświadczenie skupia się jedynie na zamiarach i nadziejach na „szybkie przyjęcie”, ale nie podjęto w tej sprawie żadnych konstruktywnych decyzji. W oświadczeniu czytamy o stanowczym potępieniu „rosyjskich celowych ataków na infrastrukturę cywilną i energetyczną Ukrainy i wezwanie do dalszych zintensyfikowanych działań UE, skoordynowanych z działaniami partnerów międzynarodowych, w celu wsparcia Ukrainy w pilnej naprawie, odbudowie i wzmocnieniu odporności jej systemu energetycznego”.
Czytaj więcej
W styczniu tego roku doszło do rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną, w tym odcinek rurociągu „Przyjaźń”. W efekcie doszło do napięć między Ukrainą a Węgrami i Słowacją, które są silnie uzależnione od dostaw ropy tym szlakiem. Budapeszt i Bratysława zarzucały Kijowowi zbyt wolne tempo napraw, argumentując, że opóźnienia uderzają w ich bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę.
Sytuacja wydawała się zmierzać do kompromisu, gdy Ukraina zgodziła się przyjąć wsparcie Unii Europejskiej przy odbudowie uszkodzonej infrastruktury, oceniając, że zajmie to ok. 6 tygodni. Liczono, że w zamian Węgry i Słowacja poprą pakiet finansowy dla Ukrainy (ok. 90 mld euro).
Czytaj więcej
Grupa ekspertów z Unii Europejskiej odwiedziła 18 marca miejsce uszkodzenia rurociągu na Ukrainie, aby ocenić skutki zniszczeń oraz zakres prac niezbędnych do przywrócenia jego funkcjonowania. W składzie delegacji nie było przedstawicieli Węgier ani Słowacji.
Węgry jednak, wspierane przez Słowację, zawetowały uwolnienie pożyczki do czasu, aż Ukraina przywróci dostawy rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas