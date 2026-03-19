Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Węgry i Słowacja: Najpierw ropa, potem pieniądze. Bez przełomu w sprawie pożyczki dla Ukrainy

Węgry i Słowacja nadal blokują wszelkie działania w sprawie pożyczki dla Ukrainy do czasu rozwiązania kwestii rurociągu Przyjaźń - takie są wnioski z czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Publikacja: 19.03.2026 16:02

Robert Fico i Viktor Orbán podczas nieformalnego spotkania przywódców UE w zamku Alden Biesen w Bilzen w Belgii, 12 lutego 2026 r.

Foto: PAP/EPA, OLIVIER HOSLET

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki utrudniają przekazanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej Ukrainie?
  • Które państwa członkowskie blokują istotne decyzje pomocowe i z jakich przyczyn?
  • Jakie konkretne inicjatywy dotyczące wsparcia finansowego i sankcji są obecnie blokowane?
  • Dlaczego podejmowane próby kompromisu w sprawie kluczowych decyzji nie powiodły się?

Dokument zawiera tradycyjne pochwały dla Ukrainy i deklarację „zdecydowanego i niezachwianego” wsparcia dla Kijowa, a także poparcie przywódców UE dla potencjalnych rozmów pokojowych, które respektowałyby granice Ukrainy i zapewniały „solidne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa”.

UE potwierdza poparcie dla Ukrainy, konkretnych decyzji brak

Wkraczając w piąty rok rosyjskiej agresji na Ukrainę, Rada Europejska potwierdza swoje niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. Unia Europejska będzie nadal, we współpracy z podobnie myślącymi partnerami i sojusznikami, udzielać Ukrainie i jej mieszkańcom wszechstronnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego” - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Jednak drażliwa kwestia 90 mld euro pożyczki UE dla Ukrainy w oświadczeniu ujęta jest jako zamiar 25 państw członkowskich rozpoczęcia wypłaty środków w kwietniu.  W związku z decyzją z grudnia 2025 r. o udzieleniu Ukrainie pożyczki wsparcia w wysokości 90 mld EUR na lata 2026 i 2027, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie pożyczki przez współprawodawców i oczekuje pierwszej wypłaty na rzecz Ukrainy do początku kwietnia”  - deklaruje Rada Europejska.

Reklama
Reklama

Podobnie jest  w przypadku 20. pakietu sankcji wobec Rosji – oświadczenie skupia się jedynie na zamiarach i nadziejach na „szybkie przyjęcie”, ale nie podjęto w tej sprawie żadnych konstruktywnych decyzji. W oświadczeniu czytamy o stanowczym potępieniu  rosyjskich celowych ataków na infrastrukturę cywilną i energetyczną Ukrainy i wezwanie do  dalszych zintensyfikowanych działań UE, skoordynowanych z działaniami partnerów międzynarodowych, w celu wsparcia Ukrainy w pilnej naprawie, odbudowie i wzmocnieniu odporności jej systemu energetycznego”.

Czytaj więcej

Najpierw ropa, potem pieniądze. Nie ma zgody Węgier i Słowacji

W styczniu tego roku doszło do rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną, w tym odcinek rurociągu „Przyjaźń”. W efekcie doszło do napięć między Ukrainą a Węgrami i Słowacją, które są silnie uzależnione od dostaw ropy tym szlakiem. Budapeszt i Bratysława zarzucały Kijowowi zbyt wolne tempo napraw, argumentując, że opóźnienia uderzają w ich bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę.

Sytuacja wydawała się zmierzać do kompromisu, gdy Ukraina zgodziła się przyjąć wsparcie Unii Europejskiej przy odbudowie uszkodzonej infrastruktury, oceniając, że zajmie to ok. 6 tygodni. Liczono, że w zamian Węgry i Słowacja poprą pakiet finansowy dla Ukrainy (ok. 90 mld euro).  

Czytaj więcej

Grupa ekspertów z Unii Europejskiej odwiedziła 18 marca miejsce uszkodzenia rurociągu na Ukrainie, aby ocenić skutki zniszczeń oraz zakres prac niezbędnych do przywrócenia jego funkcjonowania. W  składzie delegacji nie było przedstawicieli Węgier ani Słowacji. 

Reklama
Reklama

Węgry jednak, wspierane przez Słowację, zawetowały uwolnienie pożyczki do czasu, aż Ukraina przywróci dostawy rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama