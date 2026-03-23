Co obaj przywódcy sobie powiedzą w cztery oczy? Czy podejmą temat losu Zbigniewa Ziobry w razie porażki Fideszu w wyborach 12 kwietnia? Nie wiadomo. Z naszych informacji wynika, że źródło wizyty sięga grudnia ub. r., kiedy Nawrocki odwołał rozmowę z Orbánem w Budapeszcie dzień po szczycie przywódców Grupy Wyszehradzkiej. Była to reakcja na wyjazd Orbána na Kreml tuż przedtem.

Węgrzy, którzy przygotowali wielkie przyjęcie na cześć polskiego przywódcy, byli w szoku. Ale Orbán Polski nie skrytykował. Liczył, że tamta wizyta zostanie dokończona. Teraz to się dzieje, ale w znacznie lepszych dla Węgra okolicznościach. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej nie przyjechał do Budapesztu przywódca żadnego dużego kraju Unii. Byli tylko premierzy Słowacji i Czech. – Orbán wykorzysta wizytę Nawrockiego do maksimum. Propagandowo – mówią nasi rozmówcy.

Karol Nawrocki spotkał się w Przemyślu z prezydentem Węgier

Nawrocki mówiąc w Przemyślu o stosunkach polsko-węgierskich przyznał, że „są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy”. – Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym jak bolszewicy w 1920 roku – dodał.

Karol Nawrocki mówi, w czym Polska różni się z Węgrami

– Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym, nikim więcej. Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych – mówił polski prezydent.

– Dla mnie jako dla prezydenta Polski Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej, i dla wschodniej flanki NATO, i dla Unii Europejskiej. Ale jak to w przyjaźni są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać i są rzeczy, z którymi nie musimy się zgadzać. Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne – dodał.