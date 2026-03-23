W sobotę „Washington Post” napisał, że rząd w Budapeszcie pozostaje w bliskim kontakcie z Moskwą w czasie, gdy trwa wojna Rosji z Ukrainą. Z doniesień amerykańskiego dziennika wynika, że szef MSZ Węgier Péter Szijjártó wykorzystuje przerwy w czasie szczytów UE, by informować o ich przebiegu szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa.

Donald Tusk przyznaje: Na szczytach UE mówię tylko tyle, ile jest konieczne

Po publikacji „Washington Post” głos w tej sprawie zabrał Donald Tusk. "Informacje, że ludzie (Viktora) Orbána informują Moskwę szczegółowo o przebiegu posiedzeń Rady Europejskiej nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Podejrzewaliśmy to od dłuższego czasu. To jeden z powodów, dla którego zabieram głos tylko gdy jest to konieczne i mówię tylko tyle, ile jest konieczne" - napisał dzień po publikacji „Washington Post” Tusk.

Politico.eu pisze jednak, że formalnej reakcji Unii Europejskiej na publikację „Washington Post” nie będzie, by nie wpłynęło to na wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Krytyka Orbána płynąca z Brukseli zostałaby bowiem z pewnością wykorzystana przez niego w kampanii wyborczej jako dowód, że Unia Europejska wywiera presję na Węgry i chce wesprzeć rywala premiera Węgier, stojącego na czele opozycyjnej partii Tisza, Pétera Magyara.

Z informacji Politico wynika, że obawy o to, iż Węgry przekazują poufne informacje Rosji są powodem, dla których na popularności rosną w ramach UE formaty obejmujące tylko część państw członkowskich. Chodzi o formaty takie jak E3, E4, E7, E8 (liczba w nazwie formatu oznacza liczbę państw, które uczestniczą w rozmowach), a także formaty takie jak Trójkąt Weimarski (Polska, Niemcy, Francja), NB8 (państwa nordyckie i bałtyckie) czy JEF (Połączone Siły Ekspedycyjne) - format, który łączy 10 państw Europy północnej, które współpracują z Wielką Brytanią.