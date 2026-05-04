Rozmowę prezyfdentów Polski i Stanów Zjednoczonych zorganizowano w niedzielę wieczorem. Tematem były m.in. szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa. „Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie” - napisano. „Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie” - podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

Reklama Reklama

Temat obecności wojsk amerykańskich w Europie wzbudził na nowo zainteresowanie po ostatnim oświadczeniu Pentagonu. Departament Wojny USA poinformował, że w najbliższych miesiącach dojdzie do redukcji liczebności amerykańskiej armii w Niemczech. „Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko – amerykańskiego” - wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP.

Podziękowania za wkład w uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Innym tematem rozmów było uwolnienie dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który przebywał w kolonii karnej w Białorusi. „Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - przekazała KPRP.

W niedzielę Poczobut, przedstawiciel mniejszości polskiej na Białousi, odebrał przyznany mu Order Orła Białego. - Jestem dumny, że mogę podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jego poprzednikowi Andrzejowi Dudzie, premierom Donaldowi Tuskowi i Mateuszowi Morawieckiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość - podkreślił Poczobut.