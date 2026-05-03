Pierwszy odcinek nowej serii podcastów „Rzecz o idei” to próba uchwycenia tego, czym właściwie jest polskość – mit, projekt i nieustanne napięcie między historią a teraźniejszością. Estera Flieger i Michał Płociński z okazji 3 Maja opowiadają o Polsce jako idei.

Co kryje się pod powierzchnią polskości i dlaczego tak trudno ją jednoznacznie zdefiniować?

Rozmowa zaczyna się od cytatu z III części „Dziadów”: „Nasz naród jak lawa,/ Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,/ Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;/ Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”. To symbolicznie prowadzi do refleksji nad tym, co kryje się pod powierzchnią polskości i dlaczego tak trudno ją jednoznacznie zdefiniować.

Twórcy podcastu podkreślają, że ich celem jest rozmowa wykraczająca poza bieżączkę – spojrzenie na Polskę z perspektywy idei i doświadczenia pokoleniowego.

Polskość to nienormalność

Jednym z kluczowych wątków jest polskość jako napięcie – między wyobrażeniem a rzeczywistością, między dumą a wstydem. W tym kontekście pojawia się słynny i kontrowersyjny cytat z tekstu Donalda Tuska „Polskość to nienormalność”. Zostaje on osadzony w szerszym kontekście – jako wyraz zmagania się z tożsamością, a nie jej odrzucenia.

Rozmówcy pokazują, że to napięcie nie jest czymś wyjątkowym, lecz wręcz konstytutywnym dla polskości. Bo polskość często bywała nieadekwatną do ponurej rzeczywistości projekcją naszych zbiorowych marzeń i kompleksów. I to właśnie ta rozbieżność między marzeniem a rzeczywistością napędza kolejne pokolenia.

Ważnym wątkiem rozmowy są odniesienia do literatury i kultury – od romantyzmu po współczesność. Polskość jawi się jako nieustanny dialog między ideą a praktyką. – Pozostaje naszym wspólnym, świadomym wyborem – podkreśla Estera Flieger. To zdanie staje się osią całego odcinka.

Polska zawieszona między romantyzmem a pozytywizmem

W rozmowie jak refren wracają pojęcia romantyzmu i pozytywizmu – nie jako zamknięte epoki z podręczników, lecz jako dwa żywe sposoby myślenia o Polsce. Z jednej strony jest impuls do działania, pracy u podstaw, budowania państwa i jego instytucji. Z drugiej – nieusuwalna potrzeba wielkich gestów, emocji i przekraczania granic rozsądku. W tym sensie polskość nigdy nie wybiera jednej drogi. – To miał być pozytywista, ale tak naprawdę jest wielkim romantykiem – mówi Flieger o Stanisławie Wokulskim. I staje się on metaforą całego społeczeństwa – rozdartego między pragmatyzmem a marzeniem.

To napięcie nie jest tylko literacką figurą, ale czymś, co realnie wpływa na sposób myślenia o państwie i wspólnocie. Romantyczny impuls każe walczyć o wartości, nawet wbrew kalkulacji, podczas gdy pozytywistyczna logika podpowiada budowanie i cierpliwość. – Dla mnie polskość jest najciekawsza wtedy, kiedy jest jakimś wewnętrznym konfliktem – ocenia Flieger. Właśnie w tym konflikcie rozmówcy widzą źródło energii, ale też powód licznych frustracji – bo żadna z tych postaw nigdy nie wygrywa ostatecznie.

Dlaczego III RP porzuciła debatę o Polsce?

W dalszej części rozmowy pojawia się pytanie, jak to dziedzictwo przekłada się na współczesność, zwłaszcza na doświadczenie III RP. Polska po 1989 r. jawi się jako przestrzeń ogromnej szansy, ale też niewykorzystanych możliwości – szczególnie w sferze opowieści o samej sobie. Po 1989 r. zabrakło języka, który potrafiłby połączyć nowoczesność z tradycją, a patriotyzm nie znalazł nowej, przekonującej formy.

Rozmówcy wskazują, że w miejsce refleksji często pojawiał się lęk – zwłaszcza przed powrotem nacjonalizmu czy historycznych demonów. – Narzucił przekonanie, że jeżeli nie wprowadzimy jakiegoś bardziej elitarnego systemu, to lud pokaże swoje najgorsze oblicze – mówi Płociński o Adamie Michniku. To podejście, jego zdaniem, doprowadziło do porzucenia tematu polskości przez część elit, co pozostawiło pole dla jednej, dominującej narracji.

W tym sensie III RP nie jest końcem historii, lecz kolejnym etapem zmagania się z tym samym pytaniem: jak połączyć wolność z odpowiedzialnością, emocję z rozumem, romantyzm z pozytywizmem. I czy w ogóle da się ten spór rozstrzygnąć – czy raczej trzeba nauczyć się z nim żyć.

Pierwszy odcinek „Rzeczy o idei” to intelektualna podróż przez historię, kulturę i emocje, które składają się na polskość. To także początek większej dyskusji o tym, czym Polska jest – i jak możemy ją sobie opowiadać.