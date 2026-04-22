55,7 proc. respondentów deklaruje brak zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. W tym 25,5 proc. badanych odpowiada „zdecydowanie nie”, a kolejne 30,2 proc. – „raczej nie”. To wyraźna przewaga sceptyków nad osobami deklarującymi zaufanie.

Reklama Reklama

Po drugiej stronie znajdują się respondenci pozytywnie oceniający Trybunał. „Raczej ufa” mu 26,1 proc. badanych, natomiast zdecydowane zaufanie deklaruje jedynie 4,6 proc.

Oznacza to, że łącznie poziom zaufania wynosi 30,7 proc., co oznacza wyraźny brak zaufania do instytucji, która formalnie stoi na straży konstytucji.

Wyraźne różnice widać w zależności od miejsca zamieszkania. Największa nieufność występuje wśród mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 500 tys. mieszkańców), gdzie sięga aż 61,9 proc.

Z sondażu wynika, że nieufność wobec Trybunału deklaruje niemal 60 proc. wyborców o poglądach lewicowych i centrowych. Wśród sympatyków prawicy odsetek ten również jest wysoki i wynosi 52,7 proc.

Spór o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Na ocenę Trybunału wpływają również ostatnie wydarzenia wokół jego składu. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów, co wywołało kontrowersje.

W kwietniu odbyła się ceremonia ślubowania w Sejmie. Dwoje sędziów – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – wcześniej złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pozostali – Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska – przekazali pisemne roty ślubowania do Kancelarii Prezydenta.

Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uznał, że tylko dwoje sędziów objęło urząd. Pozostała czwórka nie została dopuszczona do orzekania, choć wystąpiła o umożliwienie wykonywania obowiązków.

Sondaż CBOS na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” przeprowadzono na próbie 1000 osób w dniach 13-15 kwietnia.