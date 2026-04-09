Relacja na żywo: Co dalej z sędziami wybranymi do TK?

– Wydarzenia, które miało dziś miejsce w sejmie, nie mogę uznać za złożenie ślubowania wobec prezydenta. No chyba, że pan prezydent poinformuje mnie, że wydarzenie to uznał za złożenie ślubowania względem niego – powiedział prezes TK Bogdan Święczkowski podczas briefingu prasowego. Jak stwierdził, jego zdaniem sędziowie którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości w Sejmie wybrali „najgorszą możliwą opcję”.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski: „Nie mogę im przydzielić spraw”

– Nie jestem w stanie uznać, iż mogą objąć obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził szef TK. – Nie mogę im przydzielić spraw, nie mogę zapewnić im obsługi ich gabinetów – dodał.

Jak zaznaczył, nie oznacza to jednak, że osoby te nigdy nie będą miały możliwości objęcia funkcji w Trybunale. Może bowiem, zdaniem Święczkowskiego, dojść do zmiany sytuacji, a prezydent może teoretycznie uznać, że ślubowania od pozostałej czwórki przyjmie. Przypomniał także, że TK wyznaczył prezydentowi termin do 17 kwietnia na ustosunkowanie się do wątpliwości, które zaszły przy wyborze sędziów przez Sejm, oraz do ewentualności przyjęcia od nich ślubowania.

– Jeżeli zmieni się ta sytuacja formalnoprawna i pan prezydent przyjmie ślubowania (..) lub zajdzie inna okoliczność, to państwo sami się także o tym dowiecie – podkreślił.

Jednocześnie ocenił negatywnie „dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w sejmie”. Sejmowe ślubowanie nazwał spektaklem medialnym dla polityków, od którego chciałby trzymać TK z daleka.

Dwójka sędziów, którzy złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – otrzymali dostęp do gabinetów i spraw rozpatrywanych w TK. Z pozostałą czwórką Bogdan Święczkowski spotkał się indywidualnie, a rozmowy, jak zaznaczył, przebiegły spokojnie i we wzajemnym poszanowaniu stanowisk.