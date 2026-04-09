10:44 Dariusz Mazur: Prezydent nie wystosował zaproszenia do złożenia ślubowania, próbuje konkretnych sędziów bojkotować wbrew Konstytucji

„Gdyby ustawodawca chciał sprecyzować, że sędziowie TK mają składać ślubowanie PRZED Prezydentem, to by tak sformułował przepis. A w ustawie mamy WOBEC. To nie jest to samo.” - napisał wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

10:34 Prof Matczak: Jedynym celem działania prezydenta jest Trybunał wiecznie PiS-owski

„10 lat temu Andrzej Duda nie przyjmując ślubowań od trzech legalnie wybranych sędziów TK zabetonował PiS-owską kontrolę nad TK na 9 lat. Teraz Karol Nawrocki robi to samo – będzie odmawiał ślubowania tak długo, aż sędziów TK znowu wybierze PiS.” - napisał prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego.

10:30 Kamila Gasiuk-Pihowicz: Dziś ślubowanie czwórki legalnych sędziów. Będą ślubować wobec Rzeczypospolitej, wobec Narodu

„Prezydent NIE jest od wybierania sędziów TK. Od tego jest Sejm. Nawrocki uzurpuje sobie władzę, której nie ma: selekcjonuje sędziów, blokuje ich zaprzysiężenie i łamie Konstytucję oraz zasadę podziału władz.” - napisała europosłanka.

10:20 Paweł Szefernaker: Sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem

„Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem – jest początkiem ich kolejnej porażki. Tak jak pamiętna debata w Końskich.” - napisał na X szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker.

10:18 Prezesi Trybunału Konstytucyjnego

10:09 Szef Kancelarii Sejmu: Skoro nie będzie prezydenta, w inny sposób dowie się o złożonym ślubowaniu

- Skoro prezydenta nie będzie, to w inny sposób dowie się o złożonym ślubowaniu i będzie depozytariuszem tego ślubowania, czyli dostanie je na piśmie – powiedział w rozmowie z Radiem Zet szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

10:07 Szymon Hołownia: Wiadomo, co będzie od jutra. Otóż będą dwa „Trybunały”

„Sędziów TK powołuje Sejm. Władza ustawodawcza. Logiczne, bo mają kontrolować ustawy. Sejm powołuje też sędziów Trybunału Stanu. Prezydent zaś powołuje sędziów sądów powszechnych, wojskowych, NSA, SN. Kropka.” - napisał wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.

09:47 Czy policja będzie towarzyszyć sędziom w drodze do TK?

- Policja jest zawsze i wszędzie tam, gdzie zadzieje się coś złego w ramach działania prewencyjnego. Nie wykluczamy takiego działania, ponieważ chyba już dosyć szopek związanych z odmową przyjęcia ślubowania przez pana prezydenta, do którego jest zobowiązany. On już jest ostatnim elementem, który tak naprawdę nie wnosi nic do statusu sędziów, którzy są zgodnie z prawem powołani przez Sejm RP – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiszef MSWiA Tomasz Szymański.

09:43 Kancelaria Prezydenta: Nie będzie to ślubowanie wobec prezydenta

- Przyjdą, oznajmią wobec kolumn, ścian oświadczenie. Ale na pewno nie będzie to ślubowanie wobec prezydenta, o którym mowa w konstytucji. Oczywiście te osoby nie będą sędziami – mówił w rozmowie z RMF FM szef KPRP Zbifniww Bogucki.

Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiło się oświadczenie, w którym przekazano, że planowane działanie „są pozbawione podstawy prawnej i mają w istocie doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

09:38 Pozostali sędziowie zaprosili prezydenta na ślubowanie

Nowi sędziowie zaplanowali zorganizowanie tej uroczystości w Sejmie. Każdy z czwórki sędziów wystosował do prezydenta osobne zaproszenie.

09:36 Jak eksperci ocenili działanie prezydenta?

Argumentacja przedstawiona przez Kancelarię Prezydenta nie przekonuje dra Macieja Pacha, konstytucjonalisty z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN.

– Zgodnie z ustawą pełny skład liczy co najmniej 11 sędziów, a może przecież dojść do sytuacji, w której trzeba będzie wyłączyć sędziego albo któryś z sędziów zachoruje. Wtedy pełnego składu nie będzie – przekonuje.

09:34 Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów

Prezydent RP Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch osób wybranych na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

09:30 13 marca Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek to ich kandydatury do TK poparł w piątek Sejm.

W czwartek o godz. 12.30 w Sejmie odbędzie się ślubowanie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych 13 marca: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej. Prezydent Karol Nawrocki do dziś nie odebrał od nich ślubowania z powodu „poważnych wątpliwości co do prawidłowości procedury wyboru przeprowadzonej przez Sejm”. Jednocześnie jednak prezydent 1 kwietnia odebrał ślubowanie od dwojga innych sędziów TK, wybranych w takiej samej procedurze: Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Według KPRP chodziło o zapewnienie możliwości sformowania pełnego składu TK, do czego potrzebna jest obecność 11 sędziów.

Pominięci sędziowie postanowili nie czekać dłużej na decyzję Karola Nawrockiego i zaprosili go na swoje ślubowanie dziś o 12.30 w Sejmie. W uroczystości mają wziąć udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi TK. Przewidziano także sporządzenie notarialnych poświadczeń złożonych ślubowań.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że głowa państwa nie weźmie udziału w tym wydarzeniu i przestrzegł czwórkę sędziów TK przed popełnieniem deliktu konstytucyjnego, którym będzie ślubowanie złożone w inny sposób niż przez wobec prezydenta.