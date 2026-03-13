Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek to ich kandydatury do TK poparł w piątek Sejm. W głosowaniu akceptacji większości posłów nie uzyskali kandydaci zgłoszeni przez PiS: prof. Marcin Kotowski oraz mec. Michał Skwarzyński.
Jeszcze przed wyborem nowych sędziów Sejm przyjął uchwałę w sprawie TK przygotowaną przez koalicję rządzącą. Ściśle mówiąc chodzi o uchwałę w „sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez TK wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Stwierdzono w niej m.in., że Trybunał przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw, co – jak zaznaczono – zostało potwierdzone przez polskie sądy i europejskie trybunały. Kwestionuje się w niej też wybór tzw. sędziów dublerów oraz powołanie na prezesa TK Julii Przyłębskiej i Bogdana Święczkowskiego. W przyjętej uchwale stwierdzono też, że należy podjąć działania przywracające niezawisłość i bezstronność Trybunałowi Konstytucyjnemu.
- Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
- Anna Korwin-Piotrowska, prezes Sądu Okręgowego w Opolu, prezes stowarzyszenia sędziów Themis
- Maciej Taborowski, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
- Magdalena Bentkowska, adwokatka, reprezentowała m.in. kardiochirurga Mirosława G. w głośnej sprawie sądowej przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który w 2007 r. powiedział "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie"
- Marcin Dziurda, radca prawny, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
- Dariusz Szostek, radca prawny, profesor Uniwersytetu Śląskiego
Jak się wydaje, jednym z takich działań, mających prowadzić do uzdrowienia TK, jest wybór nowych sędziów. Od miesięcy apelowali o to eksperci i część środowiska prawniczego, wskazując, że skład TK powinien być systematycznie uzupełniany. W Trybunale na 15 ustawowych stanowisk zasiada obecnie bowiem jedynie dziewięciu sędziów. Od ponad dwóch lat koalicja rządząca nie obsadza wakatów sędziowskich, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Było jednak kilka nieskutecznych prób powołania nowych sędziów, a kandydatury – Marka Asta i Artura Kotowskiego – zgłaszał jedynie klub PiS.
Mimo że Sejm ostatecznie wybrał nowych sędziów TK, to nie jest pewne, czy obejmą oni swój urząd. Aby do tego doszło wybrani sędziowie – zgodnie z ustawą – muszą złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Część ekspertów wyraża jednak obawy, że prezydent Karol Nawrocki może nie odebrać przysięgi od nowych sędziów. Powodem może być chociażby „skumulowanie” wakatów sędziowskich w TK i „masowy” wybór sześciu nowych sędziów.
Co więcej, argumentu tego używają posłowie PiS, którzy przed miesiącem wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego skargę w sprawie procedury wyboru sędziów TK. – Chodzi przede wszystkim o to, żeby zapewnić ciągłość pracy Trybunału i indywidualny charakter kadencji sędziów. Nie może być tak, że wakaty w Trybunale są kumulowane, a Sejm nie obsadza ich bezpośrednio po zakończeniu kadencji sędziowskiej – wyjaśniał „Rzeczpospolitej” poseł PiS Marcin Warchoł, jeden z autorów wniosku.
Skarżący posłowie chcą też, aby do czasu rozstrzygnięcia ich skargi prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Trybunał ma zająć się tym wnioskiem 17 marca. Sprawa jest niebagatelna, bowiem decyzja TK może zablokować nowe powołania sędziowskie.
Jak się wydaje, koalicja rządząca szykuje się także na ten scenariusz. O gotowym planie B wspominał chociażby minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Choć nie ujawnił szczegółów, to z doniesień medialnych wynika, że rozważanym rozwiązaniem może być potwierdzone notarialnie złożenie ślubowania na piśmie i przekazanie go marszałkowi Sejmu. Nie jest jednak pewne, jak do tej formy zaprzysiężenia odniósłby się prezes TK Bogdan Świeczkowski i czy dopuściłby nowych sędziów do orzekania. Niewykluczone zatem, że chaos prawny wokół TK jeszcze się pogłębi.
