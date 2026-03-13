Sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek to ich kandydatury do TK poparł w piątek Sejm. W głosowaniu akceptacji większości posłów nie uzyskali kandydaci zgłoszeni przez PiS: prof. Marcin Kotowski oraz mec. Michał Skwarzyński.

Jeszcze przed wyborem nowych sędziów Sejm przyjął uchwałę w sprawie TK przygotowaną przez koalicję rządzącą. Ściśle mówiąc chodzi o uchwałę w „sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez TK wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Stwierdzono w niej m.in., że Trybunał przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw, co – jak zaznaczono – zostało potwierdzone przez polskie sądy i europejskie trybunały. Kwestionuje się w niej też wybór tzw. sędziów dublerów oraz powołanie na prezesa TK Julii Przyłębskiej i Bogdana Święczkowskiego. W przyjętej uchwale stwierdzono też, że należy podjąć działania przywracające niezawisłość i bezstronność Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - kim są? - Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

- Anna Korwin-Piotrowska, prezes Sądu Okręgowego w Opolu, prezes stowarzyszenia sędziów Themis

- Maciej Taborowski, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

- Magdalena Bentkowska, adwokatka, reprezentowała m.in. kardiochirurga Mirosława G. w głośnej sprawie sądowej przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który w 2007 r. powiedział "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie"

- Marcin Dziurda, radca prawny, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

- Dariusz Szostek, radca prawny, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Sejm wybrał nowych sędziów TK. Czy prezydent odbierze od nich ślubowanie?

Jak się wydaje, jednym z takich działań, mających prowadzić do uzdrowienia TK, jest wybór nowych sędziów. Od miesięcy apelowali o to eksperci i część środowiska prawniczego, wskazując, że skład TK powinien być systematycznie uzupełniany. W Trybunale na 15 ustawowych stanowisk zasiada obecnie bowiem jedynie dziewięciu sędziów. Od ponad dwóch lat koalicja rządząca nie obsadza wakatów sędziowskich, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Było jednak kilka nieskutecznych prób powołania nowych sędziów, a kandydatury – Marka Asta i Artura Kotowskiego – zgłaszał jedynie klub PiS.