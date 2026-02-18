Niedługo można się spodziewać rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatur na sędziów Trybunału. Poprzednie próby wyboru zakończyły się niepowodzeniem, żaden z kandydatów bowiem nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów posłów. Obecnie kilka miejsc sędziowskich jest nieobsadzonych. Decyzja poszczególnych partii reprezentowanych w Sejmie co do wystawiania kandydatur i sposobu głosowania ma charakter polityczny. Sądząc po doniesieniach medialnych, przyszły proces wyboru sędziów ma szanse zakończyć się powodzeniem.

W tej sytuacji zrozumiała jest kolejna fala zainteresowania rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi wyboru sędziów Trybunału, a zwłaszcza pewnymi kwestiami, które w przeszłości stały się przedmiotem kontrowersji. Do nich należy niewątpliwie ślubowanie sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Należy przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda odmówił pod koniec 2015 r. zorganizowania ślubowania dla sędziów Trybunału, w tym trzech prawidłowo wybranych przez Sejm w październiku tamtego roku, co rozpoczęło trwający do dzisiaj, wyniszczający nasze państwo kryzys konstytucyjny.

Obecnie pojawiają się informacje, że prezydent Karol Nawrocki może również odmówić wybranym przez Sejm sędziom Trybunału złożenia ślubowania i tym samym przeszkodzić w objęciu przez nich urzędu. Stąd wynika pilna potrzeba poddania analizie prawnej znaczenia ślubowania sędziów Trybunału i związanej z tym roli prezydenta.

Jak obsadza się stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Procedurę obsadzania stanowisk sędziów Trybunału można podzielić na trzy etapy: zgłaszania kandydatów, wyboru sędziów i obejmowania urzędu przez wybranych sędziów. Omawiana procedura jest unormowana w przepisach konstytucji, ustawie z 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i regulaminie Sejmu. Należy podkreślić, że są to akty prawne zajmujące różne miejsca w hierarchii źródeł prawa, co jest istotne w procesie ich wykładni. Przepisy ustawy i regulaminu Sejmu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z Konstytucją. Szczególne znaczenie ma dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wyroki w sprawach K 34/15 z 3 grudnia 2015 r. i K 35/15 z 9 grudnia 2015 r.