Ewa Szadkowska: Dlaczego Andrzej Duda woli konserwować trybunalskie patologie

To on podpisał przepchniętą przez parlament w zaledwie dwa dni ustawę zmieniającą reguły gry w Trybunale.

To on zlekceważył wydane przez ówczesny TK zabezpieczenie. Chodziło o to, by władza wstrzymała się z jakimikolwiek ruchami kadrowymi dotyczącymi TK do czasu, aż Trybunał oceni status sędziów, których nie zaprzysiężono.

Sejm wybrał dublerów, a prezydent nocą odebrał od nich ślubowanie. Możemy się tylko domyślać, na ile ów pośpiech był podyktowany zaplanowanym na kolejny dzień ogłoszeniem wyroku przez TK. Dla porządku przypomnę: Trybunał uznał, że dublerzy nie powinni zasiadać w TK, bo nie można zająć miejsca, które jest już obsadzone. Na rządzących to orzeczenie nie zrobiło najmniejszego wrażenia, podobnie jak wcześniejsze zabezpieczenie. No ale wtedy na czele TK stał Andrzej Rzepliński, a nie Julia Przyłębska – wydawane przez TK pod jej kierownictwem zabezpieczenia politycy PiS uważają dziś niemal za świętość.

Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Może prezydentowi ręka zadrży Nim nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym trafi do kosza lub szuflady Julii Przyłębskiej, warto zwrócić uwagę na wiele potrzebnych rozwiązań, które zawiera.

Sama prezesura Przyłębskiej to zresztą kolejny poważny zarzut wobec Andrzeja Dudy, który zlekceważył naruszenie procedury wyłaniania kandydatów na to stanowisko.

Gdyby Duda podpisał ustawy naprawcze, przyznałby się niejako do serii własnych błędów, że użyję takiego eufemizmu.