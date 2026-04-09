Warszawa, 09.04.2026. Szef KPRP Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki określił czwartkowe uroczystości w Sejmie mianem „politycznej farsy” i „groteski”.
– Do ślubowania tych czworga sędziów nie doszło – zaznaczył Bogucki.
Podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki nie uznaje ślubowania czwórki sędziów w Sejmie, które nazwał „psuciem państwa” oraz „podkopywaniem fundamentów” prawnych.
– Ślubowanie dwojga sędziów odbyło się 1 kwietnia w Pałacu Prezydenckim wobec głowy państwa – mówił szef Kancelarii Prezydenta. – Dziś w Sejmie osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyły oświadczenia wobec notariusza. Tylko tyle – dodał.
Skomentował także kwestię złożenia w biurze podawczym KPRP aktów ślubowania przez sześciu sędziów.
– Wpłynęły akty notarialne, które dotyczą prawa prywatnego, a nie publicznego. (...) Notariusze są od prawa prywatnego – stwierdził Bogucki. Jak stwierdził, równie dobrze do prezydenckiej kancelarii mogłyby wpłynąć dokumenty, wedle których ktoś uznaje się za cesarza rzymskiego lub chińskiego. Podkreślił, że jego zdaniem (oraz prezydenta Nawrockiego), sędziowie, biorąc udział w sejmowych uroczystościach, poszli drogą pozaprawną.
