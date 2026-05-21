Czwartek w wielu częściach Polski będzie deszczowy, prognozowane są też burze. W piątek i sobotę pogoda się uspokoi i powinno być pogodnie. Burze i deszcz mogą wrócić w niedzielę na południu kraju.

Reklama Reklama

Ostrzeżenia przed burzami w czwartek. Alerty IMGW

W czwartek na terenie pięciu województw prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy jest także drobny grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla:

województwa warmińsko-mazurskiego

województwa mazowieckiego

wschodniej części województwa pomorskiego

wschodnich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

północno wschodnich powiatów województwa łódzkiego.

Alerty będą obowiązywać w czwartek od godz. 12 do 20.

Pogoda w czwartek. Burze, deszcz i do 24 stopni

W czwartek przeważnie będzie pochmurnie, jedynie rano od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Na północy, w centrum i na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu w centrum i na wschodzie miejscami prognozowane są także burze, z lokalnymi opadami gradu. Najsilniejsze opady wystąpią w centrum i na północy Polski.

Temperatura wyniesie od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni na zachodzie oraz w centrum i do 23-24 stopni na wschodzie. Nad morzem 11-14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 65 km/h. Noc będzie ciepła z temperaturą od 7 do 13 stopni. Nad ranem pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Prognoza na piątek. Przestanie padać

W piątek się rozpogodzi i nie powinno padać. Jedynie miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 19 do 22 stopni, tylko nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu, około 17-18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy mogą pojawić się mgły, a termometry pokażą od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 stopni na zachodnim wybrzeżu.

Pogoda w weekend. Bardzo ciepło i miejscami burzowo

Sobota będzie pogodna, większe zachmurzenie może pojawić się głównie na północnym zachodzie kraju. Synoptycy nie zapowiadają burz ani opadów. Temperatura wyniesie przeważnie od 21 do 23 stopni Celsjusza, do 24-26 stopni na północnym zachodzie i zachodzie kraju, jedynie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu około 16-18 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby.

W niedzielę na północy kraju będzie pogodnie, natomiast na południu, w centrum i na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu miejscami także burze. Termometry pokażą od 21 do 25 stopni. Na zachodzie miejscami będzie nawet 27 stopni.