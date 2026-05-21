Zmiany obowiązujące od 18 maja wprowadziła ustawa nowelizująca Prawo o ruchu drogowym oraz inne ustawy, którą Sejm uchwalił 23 stycznia 2026 r. Oprócz rozszerzenia uprawnień strażaków i ratowników, nowela zmieniła definicję „pojazdu używanego do celów specjalnych”. Od 3 marca obowiązują też jej przepisy o tymczasowym elektronicznym prawie jazdy.

Reklama Reklama

Ciągnik pojazdem uprzywilejowanym

Jeden z przepisów nowelizacji, które weszły w życie po trzymiesięcznym vacatio legis, czyli 18 maja, rozszerza definicję „pojazdu używanego do celów specjalnych”. Teraz obejmuje ona także ciągnik rolniczy, czyli pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolniczych, leśnych lub ogrodniczych, umożliwiający rozwijanie prędkości co najmniej 6 km/h. Może to być traktor, ale i quad, jeśli tak został zarejestrowany.

Pojazdy specjalne będą mogły być wykorzystywane także przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego i górskiego oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Ratownicy i strażacy wyjdą na drogę z lizakiem

Nowelizacja rozszerza katalog osób uprawnionych do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu drogowego. Do policjantów, żołnierzy czy ratowników górskich dołączą ratownicy wodni podczas prowadzenia akcji ratowniczej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonujący zadania ustawowe, a także strażacy ratownicy i strażacy ochotniczych straży pożarnych realizujący zadania określone w ustawie.

Ratownicy wodni i strażacy ochotniczej straży pożarnej znaleźli się także wśród osób, które mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze dopiero po ukończeniu specjalnego szkolenia w WORD albo szkolenia podstawowego dla strażaków przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.