W środę i czwartek (19 i 20 maja) będzie ciepło, temperatury w przeważającej części kraju będą przekraczać 20 stopni Celsjusza.

Nowe ostrzeżenia przed burzami. Alerty dla czterech województw

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla czterech województw. Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu do 20 mm, punktowo do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie wystąpi także grad. Alerty wydano dla:

województwa warmińsko-mazurskiego;

województwa lubelskiego;

północno wschodnich powiatów województwa mazowieckiego;

zachodnich powiatów województwa podlaskiego;

Alerty będą obowiązywać 20 maja od godz. 13 do 20.

Prognoza pogody na środę. Będzie ciepło i burzowo

W środę na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, na pozostałym obszarze początkowo małe i umiarkowane, ale później w wielu miejscach również się zachmurzy. Miejscami będzie przelotnie padać, a po południu pojawią się burze. W czasie burz prognozowane są intensywne opady deszczu, najsilniej będzie padać na Warmii, Mazurach oraz częściowo na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i na Roztoczu, tam może spaść również drobny grad.

Temperatura wyniesie od 15–17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby, w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać około 60 km/h.

W nocy na zachodzie i północy oraz lokalnie w centrum prognozowane są zanikające przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 7 do 11 stopni, tylko na Podhalu temperatura spadnie do około 5 stopni.

Prognoza na czwartek. Coraz cieplej i nadal burzowo

W czwartek przeważnie będzie pochmurnie. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie kraju, również burze z intensywnym deszczem. Burze mogą wystąpić również na południu kraju. Temperatura wyniesie od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 stopni w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie kraju, chłodniej będzie na wybrzeżu i w kotlinach górskich – tam od 11 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywy osiągną do 65 km/h, a wysoko w Tatrach – do 60 km/h.

Noc będzie ciepła, z temperaturą od 6 do 12 stopni, na zachodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu, a nad ranem miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.