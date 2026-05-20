Poziom zadowolenia z prezydentury Trumpa, w porównaniu do badania z początku maja spadł o 1 punkt procentowy i jest bliski rekordowo niskiego wyniku, który obecny prezydent USA uzyskał w badaniu z kwietnia (wówczas zadowolenie z jego prezydentury wyrażało 34 proc. respondentów).

Spada liczba wyborców Partii Republikańskiej, którzy są zadowoleni z Donalda Trumpa

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono między 14 a 18 maja. Badanie przeprowadzono online na grupie 1 271 dorosłych obywateli USA. Margines błędu wynosi 3 punkty proc., a w przypadku wyników dotyczących tylko wyborców Partii Republikańskiej - 5 punktów procentowych.

Donalda Trumpa i jego Partię Republikańską musi niepokoić fakt, że maleje zadowolenie z polityki obecnego prezydenta USA wśród wyborców tego ugrupowania. Jesienią odbędą się tzw. wybory połówkowe (midterms) do Kongresu, których stawką będzie utrzymanie przez Partię Republikańską większości w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zagrożona jest zwłaszcza większość w Izbie Reprezentantów – sondaże pokazują, że Partia Demokratyczna cieszy się obecnie większym poparciem niż ugrupowanie, z którego wywodzi się Trump (w przypadku Senatu Republikanom będzie łatwiej utrzymać większość, ponieważ jesienią wybrana zostanie tylko 1/3 składu Senatu, Izba Reprezentantów zostanie natomiast wybrana w całości).

46 proc. Tylu wyborców Partii Republikańskiej wyraża niezadowolenie z tego, jak Donald Trump walczy z inflacją

Niezadowolenie z Trumpa jest w dużej mierze pokłosiem konsekwencji wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego. Iran w odwecie za atak zablokował cieśninę Ormuz, strategiczny szlak morski, którym transportuje się 20 proc. globalnego eksportu ropy. W efekcie doszło do skokowego (o ok. 50 proc.) wzrostu cen ropy, co było konsekwencją szoku podażowego. W efekcie ceny paliwa w USA osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku, czyli od kryzysu wywołanego wybuchem wojny Rosji z Ukrainą.

Irańska blokada cieśniny Ormuz Foto: PAP

Wśród wyborców Partii Republikańskiej z prezydentury Donalda Trumpa niezadowolonych jest 21 proc., podczas gdy w momencie, gdy Trump rozpoczynał drugą kadencję, wskaźnik ten wynosił 5 proc. 79 proc. wyborców Republikanów wyraża przekonanie, że Trump dobrze wywiązuje się z obowiązków prezydenta (na początku drugiej kadencji było to 91 proc.).

Amerykanie rozczarowani tym, jak Donald Trump walczy z drożyzną. Jeden na czterech uważa, że warto było atakować Iran

Jednocześnie jedynie 47 proc. wyborców Partii Republikańskiej jest zadowolonych z tego, w jaki sposób Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia – niezadowolenie z tego powodu wyraża 46 proc. badanych. Wśród ogółu wyborców to, jak Trump walczy z drożyzną, podoba się tylko jednemu na pięciu ankietowanych.

Obietnica uporania się z inflacją, której USA doświadczały w następstwie skutków pandemii COVID-19 oraz konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą, była jedną z głównych obietnic wyborczych Trumpa.

Trump obiecywał też w kampanii wyborczej, że jego administracja skończy z „wiecznymi wojnami”, takimi jak np. wojna w Afganistanie, w którym USA ugrzęzły na wiele lat. Mimo tych zapowiedzi Trump rozpoczął w lutym wojnę z Iranem, której obecnie USA nie są w stanie skończyć. Zarządzanie tą sytuacją aprobuje 62 proc. wyborców Partii Republikańskiej, nie podoba się ona 28 proc. z nich. Wśród wszystkich wyborców tylko jeden na czterech (i tylko połowa wyborców Partii Republikańskiej) uważa, że warto było podejmować działania militarne przeciw Iranowi.