Xi Jingping i Władimir Putin
Spotkanie przywódców Rosji i Chin odbyło się w czasie rosnących napięć i konfliktów międzynarodowych, w tym wojny USA i Izraela z Iranem i wojny na Ukrainie. Według chińskiej agencji Xinhua, Xi zaznaczył, że Pekin i Moskwa powinny wspierać się wzajemnie w procesie rozwoju i modernizacji.
Chiński przywódca stwierdził również, że oba kraje powinny dążyć do budowy „bardziej sprawiedliwego i racjonalnego” systemu globalnego zarządzania. W jego ocenie obecny poziom relacji między Pekinem i Moskwą jest efektem pogłębiania wzajemnego zaufania politycznego oraz strategicznej współpracy.
Xi odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, wskazując na konieczność zakończenia działań zbrojnych. Jak podkreślił, szczególnie istotną rolę odgrywają negocjacje.
– Konieczne jest powstrzymanie walk – miał powiedzieć Xi. Dodał, że zakończenie wojny mogłoby ograniczyć zakłócenia dotyczące globalnych dostaw energii oraz międzynarodowego handlu.
Z kolei Putin zaznaczył, że stosunki rosyjsko-chińskie odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu globalnej stabilności. Według rosyjskiego przywódcy współpraca gospodarcza między oboma krajami rozwija się dynamicznie.
Putin podkreślił również znaczenie sektora energetycznego, zapewniając, że Rosja pozostaje wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
W ostatnich latach Moskwa i Pekin systematycznie rozwijają współpracę polityczną, gospodarczą i strategiczną, prezentując wspólne stanowiska w wielu kwestiach międzynarodowych. Spotkanie w Pekinie jest postrzegane jako kolejny sygnał pogłębiania partnerstwa obu państw.
Jak donosi agencja Xinhua, podczas spotkania w Pekinie Xi Jinping i Władimir Putin zgodzili się na przedłużenie rosyjsko-chińskiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy. Został on podpisany w lipcu 2001 r. i obejmuje różne obszary stosunków rosyjsko-chińskich.
Z kolei według relacji rosyjskich mediów Xi Jinping oświadczył, że Chiny i Rosja, jako główne mocarstwa globalne, muszą zbudować bardziej sprawiedliwy system na świecie.
– Obecnie, w chaotycznym środowisku międzynarodowym, jednostronność i hegemonia są powszechne, ale dążenie do pokoju, rozwoju i współpracy pozostaje aspiracją narodów i duchem czasu. Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i główne mocarstwa światowe, Chiny i Rosja muszą, zgodnie ze swoimi długoterminowymi interesami, osiągnąć odrodzenie narodowe poprzez promowanie lepszej jakości kompleksowej koordynacji strategicznej i budowanie bardziej sprawiedliwego i racjonalnego globalnego systemu zarządzania – miał powiedzieć Xi Jinping na początku rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Moskwa i Pekin zacieśniają koordynację na forum ONZ, BRICS, G20 i innych forów, a także, jak deklarują, będą kontynuować aktywną współpracę z Szanghajską Organizacją Współpracy (SOW). – Jestem przekonany, że wspólnie godnie uczcimy w tym roku 25. rocznicę powstania SOW, która stała się doskonałym przykładem sprawiedliwego rozwiązywania problemów i promowania integracji na rozległym wspólnym obszarze – powiedział Putin.
W ubiegłym tygodniu Chiny odwiedził Donald Trump, który prowadził rozmowy dotyczące sytuacji międzynarodowej i kwestii gospodarczych. Z kolei kilka dni wcześniej Chiny odwiedził szef MSZ Iranu Abbas Araghchi, który rozmawiał z chińskimi władzami o konflikcie na Bliskim Wschodzie i działaniach dyplomatycznych na rzecz jego zakończenia.
