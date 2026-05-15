W październiku ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą chce postawić Donald Trump. Działania te wzbudziły niemałą krytykę ze strony przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz pytania, czy dopełniono odpowiednich formalności.

Teraz Donald Trump – niedługo po powrocie z Pekinu, gdzie spotkał się z Xî Jinpingiem – za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, jak idzie budowa sali. Amerykański przywódca nazywa ją „najpiękniejszą na świecie” i przekonuje, że przez długie lata będzie ona symbolem wielkości Ameryki.

„Chiny mają salę balową i Stany Zjednoczone też powinny!” – zaznaczył Donald Trump we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social.

Amerykański przywódca podkreślił, że budowa sali „przebiega szybciej niż planowano” oraz że „będzie to najlepszy tego typu obiekt w USA”. „Dziękuję za całe wsparcie, jakiego udzieliliście mi podczas realizacji tego projektu. Planowane otwarcie nastąpi około września 2028 r. Mężczyzna, z którym idę, to prezydent Chin Xi, jeden z największych przywódców świata!”– dodał, odnosząc się do zamieszczonego we wpisie zdjęcia z chińskim liderem.

Wpis pojawił się niedługo po tym, jak zarzucano Trumpowi rosnące koszty budowy sali balowej. Prezydent USA przekonywał, że koszt inwestycji wyniesie mniej niż 400 mln dol.

Mimo że stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation zaznaczało, iż prawo zabrania budowy na terenie parku federalnego w Waszyngtonie bez wyraźnego upoważnienia Kongresu oraz że Służba Parków Narodowych naruszyła przepisy, wydając jedynie ocenę oddziaływania na środowisko zamiast pełnego raportu oddziaływania na środowisko – i publikując go po rozpoczęciu rozbiórki – sąd nie wstrzymał realizacji projektu sali balowej przy Białym Domu. Zdaniem sędziego argumenty, które przedstawiła organizacja, nie spełniały wymagań dla wydania tymczasowego nakazu, który wstrzymałby realizację projektu.

Decyzja sądu spodobała się Donaldowi Trumpowi, który odniósł się do sprawy w należącym do niego serwisie Truth Social. „Wspaniałe wieści dla Ameryki i naszego cudownego Białego Domu! Sędzia w sprawie tego, co będzie najpiękniejszą salą balową na świecie, właśnie odrzucił i całkowicie wymazał próbę zablokowania jej budowy. Jak wszyscy wiedzą, nie jest wydawany ani jeden dol. z pieniędzy podatników – wszystkie środki potrzebne do wzniesienia tego wspaniałego budynku pochodzą od patriotycznych darczyńców i sponsorów. Budowa sali balowej, która ma również w przyszłości służyć inauguracjom oraz wielkim wizytom państwowym, przebiega szybciej niż planowano i kosztuje mniej, niż zakładano. Będzie ona przez długie lata symbolem wielkości Ameryki” – podkreślał we wpisie.

W lipcu ubiegłego roku Biały Dom opublikował grafiki, przedstawiające planowaną salę balową. Pierwotnie miała ona pomieścić 650 osób, a koszt budowy szacowano na 200 mln dol. Później Trump powiedział jednak, że realizacja projektu pochłonie 300 mln dol. Podkreślił, że rachunki pokryje on oraz prywatni darczyńcy, choć pełne szczegóły dotyczące finansowania przedsięwzięcia nie zostały jak dotąd opublikowane. Według doniesień, budynek ma mieć powierzchnię 8,3 tys. m2, a sala ma pomieścić 999 osób.

Trump nie zgodził się z opiniami, że jego administracja nie informowała należycie o budowie sali balowej. – W gazetach były zdjęcia – powiedział, odnosząc się do wizualizacji ukończonej inwestycji. Tłumaczył też, że wybudowanie sali bankietowej, w której będzie można podejmować wielu gości, jest niezbędne, ponieważ obecnie możliwości organizowania dużych uroczystości w Białym Domu są ograniczone.

Biały Dom został oddany do użytku w 1800 r. Wschodnie Skrzydło powstało na początku XX wieku, w czasach prezydentury Theodore'a Roosevelta, jednak w obecnej formie istnieje od czasów Franklina D. Roosevelta, a dokładnie od 1942 r., czyli ponad 80 lat. Wzniesiono wówczas budynek, by ukryć budowę podziemnego schronu, który bywa wykorzystywany do dziś.

Z niedawnej analizy dziennika „The Washington Post” wynika, że temat budowy sali balowej w Białym Domu pojawia się w wypowiedziach prezydenta USA równie często co kwestie opieki zdrowotnej czy cen w Stanach Zjednoczonych.