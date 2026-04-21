Protest przeciwko Donaldowi Trumpowi przed Białym Domem
Tak wysokiego poziomu niezadowolenia z prezydentury Trumpa nie notowano w sondażach Reuters/Ipsos od momentu rozpoczęcia przez obecnego prezydenta USA drugiej kadencji.
Temat budowy sali balowej w Białym Domu – nazywanej przez Donalda Trumpa „najpiękniejszą na świecie” – pojawia się w wypowiedziach prezydenta USA r...
Na rekordowo niskim poziomie utrzymuje się odsetek zadowolonych z tego, w jaki sposób Trump sprawuje prezydenturę. Zadowolenie z tego, jakim prezydentem jest Trump wyraża 36 proc. ankietowanych.
Sondaż przeprowadzono w dniach 15-20 kwietnia. Poziom zadowolenia i niezadowolenia z Trumpa utrzymuje się w nim na poziomie notowanym w badaniu sprzed miesiąca.
Gdy Trump rozpoczynał drugą kadencję w Białym Domu zadowolenie z tego wyrażało 47 proc. badanych, niezadowolonych było 41 proc. - przypomina Reuters. Jeszcze 19 marca zadowolonych z prezydentury Trumpa było 40 proc. obywateli USA. Na spadek popularności prezydenta wpłynęła przedłużająca się i niepopularna w Stanach Zjednoczonych wojna z Iranem oraz jej gospodarcze skutki – wzrost cen ropy na światowych rynkach, który przełożył się na wzrost cen paliwa na stacjach (w USA osiągnęły poziom najwyższy od połowy 2022 roku).
