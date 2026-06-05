Na Węgrzech opublikowano nowe badanie opinii publicznej zrealizowane przez ośrodek Závecz Research. Dane te przedstawił niezależny portal Telex. Wynika z nich, że w grupie osób deklarujących pewny udział w wyborach i zdecydowanych na konkretną partię, ugrupowanie Tisza premiera Pétera Magyara uzyskało 73 proc. poparcia. Opozycyjna partia Fidesz, której liderem jest były premier Viktor Orbán, otrzymała w tym badaniu 20 proc. głosów.

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Węgierski dziennik „Népszava” podał, że żaden pojedynczy komitet wyborczy nie odnotował tak wysokiego wyniku w sondażach od wyborów w 1990 r.. Dotychczasowy rekord należał do Fideszu, który po wyborach parlamentarnych w 2010 r. notował poparcie na poziomie od 62 do 68 proc. wśród zdecydowanych wyborców.

Wskazane przez Závecz Research dane są zbieżne z wynikami sondażu Instytutu Publicus z połowy maja, które także publikowała „Népszava”. Potwierdza to stabilność rozkładu głosów po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia. W tych wyborach partia Tisza zdobyła większość konstytucyjną, uzyskując 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Poparcie partii politycznych na Węgrzech

Wyniki sondażu wskazują konkretną liczbę zadeklarowanych zwolenników obu głównych sił politycznych. Partia Tisza posiada obecnie bazę około 4,4 miliona sympatyków. Liczba zwolenników Fideszu wynosi aktualnie nie więcej niż 1,4 miliona osób.

Dziennik „Népszava” wylicza, że od momentu kwietniowych wyborów ugrupowanie Viktora Orbána straciło około miliona wyborców.

Ośrodek Závecz Research przedstawił również strukturę poparcia dla wszystkich partii w przeliczeniu na całą populację Węgier, uwzględniając osoby niezdecydowane:

• Tisza: 57 proc.

• Fidesz: 18 proc.

• Osoby bezpartyjne i niezdecydowane: 19 proc.

• Mi Hazánk: 4 proc.

• DK (Koalicja Demokratyczna): 1 proc.

• Kutyapárt: 1 proc.

Do opublikowanego badania odniósł się w mediach społecznościowych premier Péter Magyar. Szef rządu napisał na Facebooku, że „poczuwa się do odpowiedzialności i będzie spełniać swój obowiązek”. Był to jego pierwszy publiczny komentarz po upublicznieniu wyników tego sondażu.