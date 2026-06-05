Autorem planu przekształcenia wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w ogromny kompleks sztucznych jezior jest koncern PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Pisze o nich serwis Dzień Dobry Bełchatów.

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W okolicach Bełchatowa powstanie jezioro w miejscu kopalni odkrywkowej

Obecnie w okolicach Bełchatowa węgiel wydobywany jest z dwóch wyrobisk – Pola Bełchatów oraz Pola Szczerców. Jeszcze w tym roku swoją działalność zakończy odkrywka Pole Bełchatów i to na jej miejscu powstać ma pierwsze jezioro. Drugie planowane jest w miejscu Pola Szczerców. Tam jednak wydobycie potrwać ma do 2036 r. Autorzy projektu nie wykluczają, że w przyszłości oba jeziora połączone zostaną w jedno.

Prace nad przekształceniem pierwszej odkrywki w sztuczne jezioro rozpoczęły się już kilka lat temu. Pod koniec 2020 r. zakończono formowanie linii brzegowej od wschodniej strony oraz przygotowano tereny pod przyszłą plażę. Jezioro ma być głębokie na 170 m.

Do tej pory, jak informuje Dzień Dobry Bełchatów, pojawiało się wiele koncepcji dotyczących tego, jak docelowo wyglądać ma kompleks rekreacyjny powstały w miejscu kopalni odkrywkowej. Wśród nich jest plaża, przystań jachtowa oraz sztuczny tor wodny. Rozważane jest również zatopienie koparki, która miałaby stać się w ten sposób atrakcją dla nurków.

Jezioro w miejscu kopalni odkrywkowej: Na jakim etapie są prace?

Obecnie prowadzone są prace w Polu Bełchatów mające na celu wypłycenie odkrywki i przekształcenie jej w jezioro. W najbliższych latach prowadzone tu prace będą polegały na formowaniu skarp – łagodzeniu ich nachylenia, umacnianiu i zabezpieczaniu. Następnie odkrywka wypełniona zostanie wodą.

– Wypłycanie realizowane jest na bieżąco, aktualnie trwają prace w zakresie formowania najniższego poziomu: +5 m n.p.m. Dla osiągnięcia projektowanej geometrii wyrobiska końcowego w Polu Bełchatów planuje się jeszcze zdeponować ok. 220 mln metrów sześciennych mas nadkładowych – informuje biuro prasowe koncern PGE GiEK cytowane przez Dzień Dobry Bełchatów.

Okazuje się, że na jezioro w miejscu kopalni odkrywkowej przyjdzie jeszcze sporo poczekać:

– Zgodnie z założeniami projektowymi, proces wypełniania wodą rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu etapu formowania wyrobisk końcowych. Czas przewidziany na wypełnienie wyrobisk wodą został określony w dokumentacji na ok. 17 - 19 lat – poinformował koncern PGE GiEK we wspomnianej informacji biura prasowego.

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Jezioro w miejscu kopalni odkrywkowej nie jest nowością

Zbiornik wodny w miejscu kopalni odkrywkowej nie jest, jak przypomina Dzień Dobry Bełchatów, nowym rozwiązaniem. To jedna z najpopularniejszych metod rekultywacji. Tego typu jeziora powstały w Polsce w Tarnobrzegu oraz w zagłębiu konińskim.