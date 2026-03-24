Powstaje gigantyczne sztuczne jezioro. Ma być głębsze od Hańczy

Prace trwają na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Najgłębsze w Polsce jezioro ma tam powstać po zakończeniu wydobycia.

Najgłębsze jezioro w Polsce. Kiedy powstanie?

Jezioro na terenie kopalni Bełchatów będzie miało imponującą wielkość i głębokość. Ma zajmować powierzchnię około 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość ma wynieść około 170 m. To o 70 metrów więcej niż w przypadku najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza.

Sztuczne jezioro ma być sposobem na rewitalizację pokopalnianego terenu. Na jego powstanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale być może krócej niż początkowo zakładano. Zgodnie z zapowiedziami napełnianie zbiorników wodą miało być realizowane po 2050 r. Jednak jak dowiedział się Portal Samorządowy, pojawiają się spekulacje, że z jeziora będzie można korzystać wcześniej.

Prace trwają. Na jakim etapie są „bełchatowskie Mazury”?

Z informacji Portalu Samorządowego wynika, że trwa przygotowywanie terenu do zalania go wodą. Gotowa jest już linia brzegowa od wschodniej strony i tereny pod przyszłą plażę.