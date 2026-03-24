Powstaje gigantyczne sztuczne jezioro. Ma być głębsze od Hańczy

W centrum Polski, na terenach kopalni Bełchatów, powstanie gigantyczne jezioro, które ma być najgłębszym zbiornikiem wodnym w kraju. Prace nad nim już trwają. Jak wynika z informacji Portalu Samorządowego, uformowana jest linia brzegowa, przygotowano też tereny pod plażę.

Publikacja: 24.03.2026 13:28

Na terenach kopalni Bełchatów powstanie gigantyczne jezioro. Prace już trwają

Anna Rogalska

Prace trwają na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Najgłębsze w Polsce jezioro ma tam powstać po zakończeniu wydobycia.

Najgłębsze jezioro w Polsce. Kiedy powstanie?

Jezioro na terenie kopalni Bełchatów będzie miało imponującą wielkość i głębokość. Ma zajmować powierzchnię około 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość ma wynieść około 170 m. To o 70 metrów więcej niż w przypadku najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza.

Sztuczne jezioro ma być sposobem na rewitalizację pokopalnianego terenu. Na jego powstanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale być może krócej niż początkowo zakładano. Zgodnie z zapowiedziami napełnianie zbiorników wodą miało być realizowane po 2050 r. Jednak jak dowiedział się Portal Samorządowy, pojawiają się spekulacje, że z jeziora będzie można korzystać wcześniej.

Prace trwają. Na jakim etapie są „bełchatowskie Mazury”?

Z informacji Portalu Samorządowego wynika, że trwa przygotowywanie terenu do zalania go wodą. Gotowa jest już linia brzegowa od wschodniej strony i tereny pod przyszłą plażę.

Zakończenie wydobycia węgla brunatnego na Polu Bełchatów planowane jest w tym roku, natomiast Pola Szczerców mają działać do 2038 r. Jak donosi portal Dzień Dobry Bełchatów, niewykluczone jest jednak, że wydobycie surowca zakończy się kilka lat wcześniej. Wtedy wyrobiska zostaną zalane a docelowo w ich miejscu ma powstać najgłębsze jezioro w Polsce.

– Przewidujemy, że w momencie, kiedy przestanie działać kopalnia, kiedy zostaną wyłączone pompy, będzie następował dopływ wód i wypełnianie leja depresyjnego, natomiast widzimy też możliwość ewentualnego zasilenia tego wyrobiska wodą z rzeki Warty, Widawki lub z innych ujęć, jeśli taka potrzeba zaistnieje – powiedział Jarosław Zagórowski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa łódzkiego.

Jak zapowiadało PGE, teren ma się zmienić w „bełchatowskie Mazury”. Nad jeziorem planowana jest budowa ogromnej plaży i przystani jachtowej.  Tak głęboki zbiornik będzie też doskonałą przestrzenią do nurkowania.

