„Odszedł spokojnie z powodu powikłań po zapaleniu płuc, otoczony rodziną” – poinformowały jego córki, Emily i Daisy.

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W wydanym przez nie oświadczeniu czytamy: „Z ciężkim sercem ogłaszamy śmierć naszego niezwykłego ojca. Bycie jego córkami było i na zawsze pozostanie zaszczytem i przywilejem, a możliwość osobistego obserwowania wpływu, jaki on i jego praca wywarli na tak wielu ludzi, była czymś wyjątkowym”.

Podkreśliły również, że wiedzą, „jak bardzo będą za nim tęsknić przyjaciele, koledzy i fani seriali, w których występował”, dodając, że „bardzo kochał swoją pracę” i „zawsze uważał się za niewiarygodnie szczęśliwego”.

Rodzina aktora przyznała, że „jego dziedzictwo będzie żyło wiecznie”, dodając, że uważała się za szczęściarzy, mogąc przez całą jego karierę obserwować, jak robi to, co kochał.

Od reklam Nescafé do gwiazdy „Buffy” i „Teda Lasso”

Head po raz pierwszy zdobył popularność w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku jako twarz telewizyjnych reklam kawy Nescafé. Tworzył ekranowy duet Gold Blend wraz z Sharon Maughan, a ich romantyczne reklamy cieszyły się dużą popularnością w latach 1987–1993.

Międzynarodową sławę przyniosła mu rola Ruperta Gilesa w popularnym serialu młodzieżowym o tematyce nadprzyrodzonej „Buffy: Postrach wampirów”, emitowanym pod koniec lat 90.

W kolejnych latach wcielił się w rolę premiera w programie skeczowym „Mała Brytania”, zagrał króla Uthera Pendragona w serialu BBC „Merlin” oraz byłego właściciela klubu piłkarskiego Ruperta Manniona w serialu „Ted Lasso”.

Do innych osiągnięć Heada należała rola Geoffreya Howe’a w filmie „Żelazna Dama”, a także występy w produkcjach „Perswazje”, „The Inbetweeners” i „Manchild”. W trakcie swojej kariery wystąpił również w wielu popularnych brytyjskich serialach, między innymi „Motherland”, „Milczący świadek” i „Doctor Who”.

W 2018 r. dołączył do obsady długo emitowanego słuchowiska BBC Radio 4 „The Archers”, wcielając się w Robina Fairbrothera.

Aktor cieszył się także długą karierą teatralną. Doskonały wokalista, występował w kilku inscenizacjach „The Rocky Horror Show” oraz musicalach takich jak „Godspell” i „Chess”.

Jego ostatnim występem aktorskim był serial „Bridgertonowie” z 2022 r.

Anthony Head urodził się w 1954 r. w Camden w Londynie. Był synem aktorki Helen Shingler, najbardziej znanej z serialu BBC „Maigret”, oraz dokumentalisty Seafielda Heada. Kształcił się w London Academy of Music and Dramatic Art.

W grudniu 2025 r. stracił swoją wieloletnią partnerkę Sarah Fisher, działaczkę na rzecz dobrostanu zwierząt, która zmarła w wieku 61 lat.

Jego córki, 37-letnia Emily i 35-letnia Daisy, również związały swoje życie z aktorstwem. Jego brat Murray także jest aktorem. Wystąpił między innymi w nominowanym do Oscara filmie „Sunday Bloody Sunday” z 1971 r. oraz w musicalu „Chess”.