ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM

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● Program filmowy Festiwalu jest już dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce PROGRAM FILMOWY: https://dwabrzegi.pl/program-filmowy

● Lista spotkań w Sali Złotej znajduje się w zakładce WYSTAWY, SPOTKANIA: https://dwabrzegi.pl/wystawy-spotkania Pod tym samym adresem w najbliższych dniach opublikujemy pełną listę wystaw i pozostałych wydarzeń wraz z opisami.

● W zakładce POBIERZ PROGRAM znajduje się harmonogram wszystkich pokazów filmowych, koncertów, wernisaży i spotkań: http://dwabrzegi.pl/program_festiwalu_2026.pdf

Sprzedaż biletów online rozpocznie się 20 lipca o godz. 10.00 na stronie www.dwabrzegi.pl.

GALA OTWARCIA, GALA ZAMKNIĘCIA

Festiwal otworzy nagrodzony w Cannes „Tchórz” („Coward”) Lukasa Dhonta, a zamknie „Natura miłości” Rodriga Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema, wcielającego się w reżysera filmowego próbującego odbudować relację z córką.

© Czarna Kula, reż. Javier Ambrossi, Javier Calvo, dys. Gutek Film

SEKCJE, TWÓRCY, GOŚCIE

Cztery retrospektywy — Larsa von Triera, Jana Komasy, Elizy Kubarskiej oraz Anny Dymnej („I Bóg stworzył aktorkę”) — Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, sekcje Muzyka — moja miłość i Filmowe portrety sztuki, Pokazy specjalne, Nagroda Publiczności LUX, a także koncerty, lekcje kina, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie, spotkania z twórcami oraz wydarzenia towarzyszące.

Do Kazimierza Dolnego przyjadą m.in. Anna Dymna, Joanna Kulig, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Kasia Adamik, Julia Pietrucha, Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska, Eliza Kubarska, Izabella Dudziak, Natalia Koniarz, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz, Jan Komasa, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Konopka, Łukasz Palkowski, Jakub Gierszał, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Sebastian Stankiewicz, Maciej Cuske, Stanisław Cuske, Łukasz Ronduda, Julian Swieżewski, Jan Sałasiński, Piotr Domalewski, Michał Marczak, Kordian Kądziela, oraz wielu innych gości.

Wielu z nich spotka się z publicznością przed lub po projekcjach filmów prezentowanych w sekcji Świat pod namiotem, która od lat stanowi serce festiwalowego programu i prezentuje najważniejsze filmy — premiery światowego i polskiego kina.

Warto zwrócić też uwagę na znakomite filmy dokumentalne prezentowane w tej sekcji. Nie można pominąć: „Igrzysk Iluzji. Berlin 1936” (WFDiF) w reżyserii Rafała Mierzejewskiego, „Kandydatów śmierci” Macieja Cuske, „Dnia dziecka księdza Jana Kaczkowskiego” w reżyserii Artura Wierzbickiego, „Bez końca” w reżyserii Michała Marczaka, „Tajemnicy Gwiaździstej Eskadry” Jana Borowca, „Pieśni lasu” Vincenta Muniera, „Wyznań szwedzkiego mężczyzny” Hampsusa Lindera i wiele innych, a spotkania z ich twórcami będą okazja do rozmowy o współczesnym świecie i jego dzisiejszych bohaterach.

Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie pokaz specjalny „Wszystko na sprzedaż” (WFDiF) Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją filmu z publicznością spotkają się: Anna Dymna, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski oraz Robert Więckiewicz, wspominając twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów.

KONCERTY NA ZAMKU

Z okazji jubileuszowej, 20. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi przygotowaliśmy wyjątkowe koncerty, które wzbogacą tegoroczny program. 1 sierpnia festiwalowy program otworzy Mazolewski/Dorociński — „Witkacy. Kompozycje astronomiczne”. 2 sierpnia na scenie pojawi się Arek Jakubik z projektem „Romeo i Julia żyją”. 3 sierpnia publiczność usłyszy zespół Hańba! z projektem „10:10. Piosenki Warszawskiej Jesieni”. 4 sierpnia wystąpi duet Kirszenbaum z materiałem z albumu „Rave Macabre”. 5 sierpnia na festiwalowej scenie wystąpią Pablopavo i Ludziki, prezentując materiał z albumów „Lakuna” i „Lakuna 2”. 6 sierpnia publiczność usłyszy projekt Mary Komasy „Sister”.

POKAZY W SEKCJI MUZYKA — MOJA MIŁOŚĆ

Wyjątkowo prezentuje się w tym roku sekcja Muzyka — moja miłość, poświęcona legendom światowej sceny muzycznej i niezwykłym muzycznym historiom. Widzowie zobaczą „Billy Idol Should Be Dead” Jonasa Åkerlunda, szczery portret jednego z najbardziej charyzmatycznych buntowników w historii rocka, opowiadający o jego drodze od londyńskiej sceny punkowej po status światowej ikony. Dokument „Paul McCartney: Poszukiwanie zaginionego basu” zabierze nas w fascynujące śledztwo dotyczące zaginionego basu Paula McCartneya, jednego z najsłynniejszych instrumentów w historii muzyki.

Do narodzin nowej muzycznej epoki przeniesie kultowy „Monterey Pop” D.A. Pennebakera, rejestrujący legendarny festiwal z występami Jimiego Hendriksa, Janis Joplin, Otisa Reddinga i Raviego Shankara. „Broken English” Jane Pollard i Iaina Forsytha to z kolei niekonwencjonalny, wielowymiarowy portret Marianne Faithfull — artystki, która przez sześć dekad konsekwentnie wymykała się wszelkim schematom.

Polskim akcentem programu będzie „Orkiestra” Kuby Kossaka, opowiadająca o fenomenie Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego i sile muzyki budującej wspólnotę. Film z niezwykłą czułością pokazuje ludzi od lat pielęgnujących tradycję pogranicza kultur. Program uzupełni JAZZ PO POLSKU „Dookoła świata” Macieja Głowińskiego — opowieść o międzynarodowej trasie koncertowej młodych polskich jazzmanów obejmującej ponad dwadzieścia krajów na trzech kontynentach.

Tegoroczna sekcja Muzyka — moja miłość po raz kolejny udowadnia, że muzyka jest nie tylko tematem filmów, ale także bohaterką poruszających opowieści o pasji i wspólnocie.

LOKALIZACJE

Miasteczko festiwalowe będzie mieścić się na terenie Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Kazimierzu Dolnym. Tam znajdzie się Małe Kino, sale spotkań i konferencji (Sala Złota) oraz biuro festiwalowe. Obok duży namiot, czyli Kino We Love Cinema, ul. Kwaskowa Góra 1. Oficjalnym klubem festiwalowym jest Trzeci Księżyc, Mały Rynek 1, Kazimierz Dolny. Nieodłącznym, bardzo lubianym punktem festiwalowego programu są wieczorne koncerty oraz seanse na Zamku (odLOTTOwe Kino Na Zamku) i na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym (Kino Perła). Wszystkie adresy dostępne są w zakładce LOKALIZACJE (https://dwabrzegi.pl/lokalizacje).

20. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1–9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy do śledzenia aktualności w newsletterze i mediach społecznościowych oraz zapraszamy do festiwalowego sklepu: dwabrzegi.pl/sklep.

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl