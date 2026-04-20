Według sondażu NBC News Decision Desk Poll przeprowadzonego przez SurveyMonkey, wskaźnik akceptacji dla pracy prezydenta Donalda Trumpa spadł do nowego minimum, a Amerykanie wyrażają coraz większe obawy dotyczące rosnących kosztów życia i wojny z Iranem.

Z działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa zgadza się 37 proc. badanych, 63 proc. nie zgadza się z nimi, przy czym odpowiedź „zdecydowaną” wybrała połowa badanych. To – jak zauważono w opisie sondażu – najniższy odsetek w drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Inflacja i wojna z Iranem – z tego Amerykanie nie są zadowoleni

Dwie trzecie respondentów nie pochwaliło sposobu, w jaki Trump radzi sobie z inflacją i konfliktem z Iranem.

Choć – jak zauważono – prezydent nadal cieszy się popularnością wśród swoich wyborców, poparcie dla Republikanów osłabło w porównaniu z ostatnim sondażem Decision Desk, przeprowadzonym pod koniec stycznia i na początku lutego.

W najnowszym sondażu 83 proc. wyborców republikańskich pozytywnie oceniło Trumpa. To spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z badaniem wykonanym na początku roku. Z kolei odsetek tych republikańskich wyborców, którzy "zdecydowanie" poparli działania Trumpa, spadł o 6 punktów – z 58 do 52 proc.

Jedna trzecia Amerykanów uważa, że kraj zmierza we właściwym kierunku, podczas gdy dwie trzecie twierdzi, że na złej drodze. To – jak zauważa NBC – najbardziej pesymistyczny pogląd w sondażach Decision Desk od czasu ponownego objęcia urzędu przez Trumpa.

W sondażu pytano też o wyzwania, z jakimi mierzą się Republikanie, broniący większości w Kongresie w tegorocznych wyborach uzupełniających. Frustracja Amerykanów związana z gospodarką i wojną z Iranem pojawia się również w związku z tym, że Trump w swojej kampanii wyborczej obiecywał walkę z inflacją i ochronę kraju przed uwikłaniem w zewnętrzne konflikty.

Amerykanie narzekają na inflację i ceny paliw

Z sondażu wynika, że ważną dla Amerykanów kwestią pozostaje gospodarka. Tak odpowiedziało 29 proc. uczestników badania. 24 proc. wskazało na zagrożenia dla demokracji, 12 proc. na opiekę zdrowotną, a 10 proc. na bezpieczeństwo i walkę z przestępczością.

Gdy zapytano respondentów o to, który problem ekonomiczny jest dla nich w tej chwili najważniejszy, zdecydowanie odpowiedzieli, że to inflacja i rosnące koszty utrzymania. Tę odpowiedź wybrało 45 proc. uczestników badania.

Tylko 32 proc. Amerykanów zgadza się ze stosowanymi przez Donalda Trumpa metodami walki z inflacją. Nie zgadza się z nimi 68 proc. badanych – wśród nich 52 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie", a 16 proc. – "raczej".

Więcej Amerykanów niż w poprzednim badaniu – i zarazem od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa – stwierdziło, że ich osobista sytuacja finansowa jest dziś gorsza niż rok temu (taką odpowiedź wybrało 40 proc. badanych). Mniej osób stwierdziło, że ich sytuacja ekonomiczna poprawiła się (19 proc. odpowiedzi).

Prawie dwie trzecie badanych Amerykanów stwierdziło, że ceny paliwa stanowią problem dla nich i ich rodzin. 29 proc. określiło je jako poważny problem, 36 proc. jako dość poważny, 29 proc. jako niezbyt poważny, a 9 proc. uważa, że to nie jest problem. Wśród tych, którzy narzekają na ceny paliwa częściej są robotnicy fizyczni i Amerykanie z niższym wykształceniem niż pracownicy umysłowi oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Ruch MAGA i wojna w Iranie. Niektórzy wciąż popierają Donalda Trumpa

Mimo że niektórzy wpływowi działacze MAGA wyrazili obawy dotyczące wojny, sondaż pokazuje, że najzagorzalsi zwolennicy prezydenta nadal go popierają: 13 proc. osób określających się jako zwolennicy ruchu MAGA stwierdziło, że nie pochwala sposobu, w jaki Trump prowadzi wojnę, ale 87 proc. z nich go pochwala.

Zdecydowana większość 61 proc. dorosłych Amerykanów stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować dalszych działań militarnych w Iranie. 23 proc. stwierdziło, że USA powinny rozważyć wszystkie opcje, w tym użycie wojsk lądowych, a 16 proc. badanych stwierdziło, że operacje wojskowe powinny być kontynuowane, ale wyłącznie za pomocą ataków powietrznych.

W sondażu NBC News Decision Desk, prowadzonym metodą ankiet internetowych przez SurveyMonkey, wzięło udział 32 433 dorosłych osób. Badanie przeprowadzono w dniach 30 marca – 13 kwietnia. Margines błędu wynosi 1,8 pkt. proc.