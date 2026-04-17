„To proste! Tucker to osoba o niskim IQ – zawsze łatwa do pokonania i mocno przereklamowana!!! Podobnie jak Megyn Kelly, »Candace« (Naprawdę Głupia i chora psychicznie!), i bankrut Alex Jones, który jest kompletnie »usmażony«. Są też inni! Mamy też takich, którzy są BARDZO DOBRZY, prawdziwie MAGA i inteligentni. Powinienem zrobić listę dobrych, złych i (tych, którzy znajdują się) gdzieś pośrodku. Czyż to nie byłoby fascynujące??? Prezydent DJT” – oświadczenie o takiej treści znalazło się na profilu prezydenta USA Donalda Trumpa.

To kolejna odsłona konfliktu Donalda Trumpa z popularnymi prawicowymi podcasterami Benem Shapiro i Tuckerem Carlsonem. W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie określał amerykańskich prawicowych dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie byli mu nieprzychylni, epitetami „wariaci, głupki, mąciwody i przegrywy”.

Powodem była krytyka wojny z Iranem. „Wiem, czemu atakowali mnie przez lata, uważając, że wspaniale by było, gdyby Iran – największy sponsor terroryzmu na świecie posiadał broń nuklearną – ponieważ mają jedną cechę wspólną – niskie IQ” – napisał Trump w innym wpisie. Dodał też, że to „głupi ludzie”. „Oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą. (...) To wariaci i mąciwody, którzy powiedzą wszystko, byle tylko zdobyć tanią publiczność” – dodał amerykański prezydent.

Tuckerowi Carlsonowi zarzucił, że nie skończył nawet college'u, był bankrutem, gdy wyrzucono go z telewizji Fox News, a obecnie powinien odwiedzić psychiatrę.

Prawicowa publicystka Candace Owens została skrytykowana za sugestie, że żona Emmanuela Macrona była mężczyzną. „Pierwsza dama Francji jest znacznie piękniejszą kobietą niż Candace” – napisał Trump i dodał, że ma nadzieję, że Brigitte Macron wygra pozew przeciwko Owens.

Alexowi Jonesowi dostało się natomiast za jego „najgłupsze” słowa o strzelaninie w szkole Sandy Hook, do której doszło w 2012 r.. Jones twierdził wówczas, że incydent został zaaranżowany przez amerykański rząd, a wszyscy uczestnicy masakry byli podstawionymi aktorami. Rodziny ofiar pozwały go i wygrały, a sąd zobligował Jonesa do wypłaty odszkodowań, których suma osiągnęła niemal miliard dol.. Trump stwierdził, że to dobrze, że Jones „stracił całą swoją fortunę”.

„Ci tak zwani eksperci są przegrywami i na zawsze nimi pozostaną” – zaznaczył Trump.

W odpowiedzi Candace Owens odpowiedziała, że „nastał czas, by dziadka odstawić do domu”. Carlson uderzył w Donalda Trumpa jeszcze mocniej. W swoim szalenie popularnym podcaście zapytał Trumpa „jak śmiał” grozić Iranowi w poranek wielkanocny, używając na dodatek we wpisie bluzgów. „Za kogo ty się masz?” – wykrzykiwał Tucker, który w innym nagraniu sugerował, że Trump podczas zaprzysiężenia nie położył ręki na Piśmie Świętym. „Stałem blisko i to widziałem” – były dziennikarz Fox News.

Obawy o zdrowie psychiczne Donalda Trumpa wyrażane już otwarcie

W ostatnim czasie poruszenie w przestrzeni publicznej wywołały m.in. wypowiedzi prezydenta na temat „zniszczenia cywilizacji Iranu” oraz ataki na papieża Leona XIV. Według dziennika „New York Times” nawet niektórzy byli sojusznicy i doradcy Trumpa zastanawiają się, czy prezydent nie stał się bardziej „niezrównoważony”. Jak napisał „NYT”, osoby te określają go mianem „ewidentnie szalonego”.

Zaniepokojenie stanem zdrowia Trumpa wyrazili też otwarcie niektórzy przedstawiciele prawicowych środowisk, w tym protrumpowskiego ruchu MAGA. Była zwolenniczka Trumpa Marjorie Taylor Greene powiedziała w CNN, że grożenie zniszczeniem cywilizacji Iranu to „nie surowa retoryka, lecz szaleństwo”. Skrajnie prawicowa podcasterka Candace Owens nazwała prezydenta „ludobójczym szaleńcem”.

Tydzień temu 85 Demokratów wezwało do usunięcia Trumpa z urzędu na podstawie 25. poprawki do konstytucji USA albo drogą impeachmentu. Członek Izby Reprezentantów Jamie Raskin zaapelował do lekarza Białego Domu o poddanie prezydenta badaniu funkcji poznawczych w związku z jego retoryką dotyczącą wojny z Iranem. W liście zwrócił uwagę na „objawy wskazujące na demencję i pogorszenie funkcji poznawczych”. Raskin, członek Komisji Sprawiedliwości w Izbie Reprezentantów, napisał, że „w ostatnich dniach kraj był świadkiem coraz bardziej niespójnych, zmiennych, bluźnierczych, niezrównoważonych i zastraszających publicznych wypowiedzi i wybuchów prezydenta Trumpa”.