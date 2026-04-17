Haniebny atak prezydenta Donalda Trumpa na papieża Leona XIV i opublikowanie chwilę potem grafiki, na której bluźnierczo przyrównuje się do Jezusa, mogą zaszkodzić Partii Republikańskiej w listopadowych tzw. wyborach połówkowych do Kongresu (gdy, jak zwykle w połowie kadencji prezydenta, Amerykanie wybiorą nową Izbę Reprezentatów i jedną trzecią składu Senatu). Katolicy nie tylko są obecni w administracji Trumpa (od wiceprezydenta J.D Vance’a, przez Marca Rubia aż po Roberta F. Kennedy’ego), ale też mocniej niż w poprzednich dekadach poparli prawicę. Gdy prezydent USA pisze wprost, że nie lubi papieża, bo ten jest „fatalny” w polityce zagranicznej i wspiera Iran w dążeniu do posiadania broni atomowej, katoliccy wyborcy mogą się zastanowić, czy nie pozostać w domach albo nie zagłosować na demokratów, którzy od czasu prezydentury Johna F. Kennedy’ego byli katolikom bliżsi niż prawica. Jeszcze bardziej jednak zaszkodzić Trumpowi może konflikt z prawicowymi youtuberami, który eksplodował po ich krytyce wojny w Iranie.