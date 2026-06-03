Jako pierwsze informację o zatrzymaniu łódzkiej adwokatki podało radio RMF FM. Z informacji rozgłośni wynika, że prokuratura postawiła mec. Paulinie K.-K. w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o "wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków". To jeden z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie, w którym zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Zarzuty te dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

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Rozgłośnia podaje, że kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych.

Informację o zarzutach potwierdził rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski. Łódzka adwokat została zatrzymana we wtorek. Przedstawiono jej kilkanaście zarzutów dotyczących wielokrotnego posiadania razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Sprawa adwokata od „trumien na kołach”

Jak informowaliśmy na łamach rp.pl w poniedziałek, prokurator okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważenie złożenia kasacji w sprawie wypadku drogowego spowodowanego przez Pawła K. Wypadek jest znany jako sprawa „trumien na kołach”, bo tak prawnik wyraził się o aucie dwóch ofiar zdarzenia, które spowodował.

Sprawę wypadku spowodowanego przez Pawła K. prowadził Sąd Rejonowy w Olsztynie, który w kwietniu 2023 r. skazał prawnika na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. W marcu 2026 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w procesie apelacyjnym złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia. Do czterech lat zmniejszył też zakaz prowadzenia pojazdów.

Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W ostatnim czasie przewieziono go do aresztu w Szczecinie, bo miejscowa prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić K. i jego żona. K. zarzucono w tym postępowaniu także poplecznictwo.

W maju media donosiły, że Okręgowa Rada Adwokacka na wniosek Pawła K. podjęła decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów.