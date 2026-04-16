Pismo w tej sprawie Święczkowski skierował do premiera Tuska w czwartek.

– Z satysfakcją przyjmuję, że większość parlamentarna doprowadziła w myśl moich apeli do uzupełnienia składu Trybunału Konstytucyjnego o dwoje nowo zaprzysiężonych sędziów – rozpoczyna swój apel do premiera prezes Święczkowski. Zwraca przy tym uwagę, że Sejm tym samym potwierdził, iż Trybunał jest organem, który nieprzerwanie działa na rzecz praworządności oraz ochrony obywatelskich praw i wolności

Orzeczenia wygłoszone i niewydrukowane. Bogdan Świeczkowski wzywa premiera do publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego

– Z tym większym naciskiem ponawiam więc wielokrotnie formułowane żądanie natychmiastowego opublikowania 67 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w latach 2024-2026. Dotyczą one fundamentalnych spraw dla obywateli i państwa, a ich ignorowanie godzi w ich interesy – apeluje Święczkowski.

Problem związany z niepublikowaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pojawił się po zmianie władzy w końcu 2023 r. Odpowiedzialne za to Rządowe Centrum Legislacji przestało ogłaszać rozstrzygnięcia Trybunału w Dzienniku Ustaw, powołując się przy tym na uchwałę Sejmu, w której stwierdzono, że Trybunał nie wykonuje już swojej konstytucyjnej funkcji. W rezultacie do dziś nie opublikowano ponad 60 wyroków TK, a prawnicy spierają się o to, czy orzeczenia te są ważne i czy wywierają skutki prawne. Sam Trybunał, wydając orzeczenia w ostatnich latach wielokrotnie wskazywał, że obowiązują one i powinny być stosowane od chwili ogłoszenia na sali rozpraw.

Argument ten powtarza Święczkowski w czwartkowym piśmie do Tuska.

– Nie widzę podstaw do obstrukcji w publikowaniu i respektowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP mają one moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne od chwili ich ogłoszenia na sali rozpraw. Dla podległej Panu administracji rządowej i nadzorowanych przez nią instytucji zaniechanie publikacji wyroków służy jednak jako pretekst, aby je ignorować ze szkodą dla obywateli – twierdzi prezes TK.

Ofiarami działań rządu emeryci i opiekuni niepełnosprawnych. Prezes TK ostro do Donalda Tuska

Jako przykłady podaje orzeczenie z czerwca 2024 r., którego konsekwencją powinna być, wypłata rekompensat i podwyżka świadczeń dla ok. 200 tys. emerytów oraz wyrok z grudnia 2025 r. dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

– Dlatego jeszcze raz wzywam do publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wymaga tego szacunek dla praworządności i państwa prawa, a także samych obywateli. Pańskie zaniechanie negatywnie wpływa na sytuację prawną, życiową i materialną tysięcy osób – konkluduje Bogdan Święczkowski.

To nie pierwsze pismo prezesa TK do Donalda Tuska wzywające do publikacji wyroków Trybunału. W styczniu 2025 r. Święczkowski apelował o ogłoszenie 22 orzeczeń w Dzienniku Ustaw. Wskazywał wtedy, że „uporczywe niepublikowanie wyroków TK stanowi delikt konstytucyjny oraz może wypełniać znamiona czynu zabronionego”.