Tak się jednak nie stało, bowiem Andrzej Duda w noc poprzedzającą spodziewany wyrok TK odebrał ślubowanie od sędziów wybranych większością PiS. W ten sposób w Trybunale zasiadły trzy osoby określane mianem sędziów dublerów, powołanych – zdaniem części prawników – na zajęte już stanowiska. Żadna z tych osób nie zasiada już w TK, bowiem ich kadencje wygasły, jednak na opuszczone przez dublerów miejsca powołano kolejnych sędziów, których uprawnienie do orzekania jest do dziś kwestionowane.

Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia wygłoszone i niewydrukowane

Jednym z destrukcyjnych skutków tamtych wydarzeń jest trwający do dziś problem związany z niepublikowaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedzialne za to Rządowe Centrum Legislacji, po zmianie władzy w końcu 2023 r., przestało ogłaszać rozstrzygnięcia Trybunału w Dzienniku Ustaw, powołując się przy tym na uchwałę Sejmu, w której stwierdzono, że Trybunał nie wykonuje już swojej konstytucyjnej funkcji. W rezultacie do dziś nie opublikowano ponad 50 wyroków TK, a prawnicy spierają się o to, czy orzeczenia te są ważne i czy wywierają skutki prawne. A to ma przecież kluczowe znaczenie dla sądów, które rozpatrują sprawy obywateli i powinny mieć jasność, czy dane przepisy obowiązują, czy nie. Sam Trybunał, wydając orzeczenia w ostatnich latach wielokrotnie wskazywał, że obowiązują one i powinny być stosowane od chwili ogłoszenia na sali rozpraw.

Pogląd ten podzielał w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Jacek Zaleśny z UW. – Rozstrzygnięcie Trybunału wywołuje skutki prawne od momentu ogłoszenia go na sali TK. Opublikowanie wyroku w Dzienniku Ustaw ma walor nie konstytutywny, a informacyjny. Oznacza to, że od ogłoszenia wyroku, nawet gdy jeszcze nie doszło do jego opublikowania, każdy organ, także prezydent, powinien ten wyrok stosować – mówił konstytucjonalista.

Julia Przyłębska i Bogdan Święczkowski na czele TK. Wadliwie powołani prezesi?

Kontrowersje i spory budzi też do dziś kwestia prawidłowości wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do którego doszło w grudniu 2016 r. Według niektórych ekspertów przeprowadzona wówczas procedura naruszała przepisy, co spowodowało, że w istocie nie doszło do skutecznego wyboru prezesa. Przyczyną, na którą wskazują, było m.in. zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TK przez Przyłębską, która pełniła wówczas funkcję p.o. prezesa TK i nie była uprawniona do takiej czynności. Zarzucają też nieobecność jednego z sędziów podczas wyborów oraz udział w tej procedurze sędziów dublerów. Te głośno formułowane wątpliwości nie przeszkodziły jednak Przyłębskiej w stanięciu na czele TK, który od jej nazwiska zaczął być nazywany Trybunałem Przyłębskiej. Kwestionowany jest także jej następca Bogdan Święczkowski, który objął fotel prezesa TK w 2024 r. Według części prawników udział sędziów dublerów w wyborze Święczkowskiego jest istotną wadą formalną, która prowadzi do nieuznawania go jako prezesa.