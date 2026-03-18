Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy dokładnie osoba wybrana przez Sejm uzyskuje status sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie ograniczenia w zakresie aktywności zawodowej obowiązują sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Od czego zależy moment rozpoczęcia wypłacania wynagrodzenia nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie trudności napotyka proces złożenia ślubowania przez nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie są różne perspektywy ekspertów dotyczące momentu rezygnacji sędziów z dodatkowych zajęć?

W jaki sposób osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego dostosowują swoją działalność zawodową do nowych wymogów?

Pomiędzy konstytucjonalistami trwa spór co do tego, od jakiego momentu osoby wybrane przez Sejm stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czy już od momentu podjęcia uchwały o wyborze, czy dopiero od złożenia ślubowania wobec prezydenta. Wszyscy wybrani 13 marca nowi sędziowie oczekują na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, jednocześnie jednak stoją na stanowisku, że sędziami TK stali się już z chwilą wyboru przez Sejm.

Reklama Reklama

Zarazem jednak z otoczenia prezydenta płyną sygnały, z których wynika, że odebranie ślubowania od nowo wybranych sędziów, który to obowiązek wynika z ustawy o sędziach TK – wcale nie jest takie pewne. Na marginesie tego istotnego z punktu widzenia ustrojowego zagadnienia, dotyczącego w gruncie rzeczy relacji władz w ramach trójpodziału, jest też kwestia bardziej przyziemna dotycząca wynagrodzeń nowych członków TK. Bo nawiązanie stosunku służbowego sędziego TK następuje właśnie po złożeniu ślubowania. Co prawda rozważane są alternatywne scenariusze dopełnienia tej procedury (np. przed marszałkiem Sejmu czy Zgromadzeniem Narodowym), ale wówczas z kolei nie jest pewne, czy tak złożone ślubowanie będzie respektowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Sędzia TK może pracować tylko na uczelni

Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędzia TK nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze. I to, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.