Wybór przez Sejm sześciu nowych sędziów TK sprawił, że w przestrzeni publicznej po raz kolejny pojawiły się głosy, jakoby ostateczne zatwierdzenie tego wyboru należało do Prezydenta RP, który może odmówić przyjęcia od nich ślubowania. Twierdzenia te nie znajdują jednak żadnego potwierdzenia w przepisach konstytucji.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego został w konstytucji opisany w art. 194 ust. 1. Przepis ten wskazuje, że sędziów tych wybiera Sejm. Ustawa zasadnicza milczy o udziale innych organów w tej procedurze. Jest to więc samodzielna kompetencja Sejmu (jego prerogatywa), w którą żaden inny podmiot władzy nie może ingerować. Tego stanu rzeczy nie może zmieniać ustawa zwykła, gdyż w jej mocy nie leży modyfikowanie norm konstytucyjnych.

Rola prezydenta w procedurze wyboru sędziów TK

Niektórzy komentatorzy twierdzą, że prawo do odmowy przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału wynika z powierzonego prezydentowi zadania czuwania nad przestrzeganiem konstytucji (art. 126 ust. 1), co miałoby oznaczać, że jest on uprawniony do weryfikowania zgodności z prawem działania innych organów państwa i nieakceptowania pochodzących od nich aktów w razie uznania ich za niekonstytucyjne. Pogląd taki pomija jednak zupełnie treść art. 126 ust. 3, który wprost wskazuje, że zadanie czuwania nad przestrzeganiem konstytucji prezydent może realizować wyłącznie w formach przewidzianych przez prawo.

Innymi słowy, przepis ten zabrania prezydentowi domniemywania swoich kompetencji, które miałyby wynikać z samego zadania stania na straży konstytucji, jeżeli nie są one wyraźnie wskazane w konstytucji lub ustawie. Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości, że ani konstytucja, ani ustawa prawa do odmowy przyjęcia ślubowania od sędziów TK nie przewiduje. Ta pierwsza bowiem o takim ślubowaniu w ogóle milczy, ustawa natomiast wskazuje jedynie, że takie ślubowanie musi się odbyć.