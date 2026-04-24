Doceniam zdrowe odruchy moralne, ale jednak dziwi mnie to szczere niezrozumienie, co robi Roman Giertych w polityce. Przecież mało kto tak do niej pasuje. Nawet na trwającym Europejskim Kongresie Gospodarczym został w jednym z paneli wymieniony jako wzorzec, co prawda, niezdrowych emocji w sieci, ale czy to nie kwintesencja obecnej polskiej polityki?

Reklama Reklama

Dlaczego kariera Romana Giertycha w Koalicji Obywatelskiej nie powinna nikogo dziwić?

W jego historii mamy wszystko, co najważniejsze: przejście na drugą stronę politycznej barykady z powodu personalnego konfliktu, kierowanie się chęcią zemsty, nadaktywność na platformach społecznościowych, a nawet farmy trolli i oszalali z nienawiści wyznawcy. Do tego brak szacunku dla wolnych mediów, niejasne kontakty (w tym z Kościołem), skakanie między biznesem a polityką i pasja do udzielania rad niezależnym instytucjom – co opisujemy dziś w „Rzeczpospolitej” w sprawie Polnordu. Oraz właśnie naturalny talent do znajdowania się w centrum kolejnych afer. A wszystko podlane jeszcze radykalizmem. Sam ekstrakt, esencja.

Czy w polskiej polityce nie pasuje idealnie do Karola Nawrockiego – prezydenta, który bił się w lasach z innymi kibolami i przejął mieszkanie w co najmniej dziwnych okolicznościach? Do Przemysława Czarnka, kandydata na premiera, który stał się twarzą afery „Willa Plus”? Czy nie ma dużo wspólnego z Konradem Berkowiczem – posłem Konfederacji, którego musimy dziś bronić przed atakami z Izraela, a który nie tylko w młodości hajlował z kolegami dla zabawy, ale i zapomniał zapłacić za patelnie z Ikei? Czy może w Sejmie narzekać na towarzystwo marszałka Włodzimierza Czarzastego, o którym aferzyści Rywina mówili z szacunkiem należnym mafijnym bossom?

Jak do Polnordu ma się afera senatora Tomasza Lenza?

Naiwni żądają dziś od Donalda Tuska rozliczenia senatora Tomasza Lenza za jakieś szpitalne przewiny. Ale gdzie taki Lenz do Giertycha? Parafrazując PRL-owski dowcip o pomocniku szambonurka: Ty ucz się, chłopie, ucz, bo całe życie będziesz się tylko w szpitalne kolejki wpychać!