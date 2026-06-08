Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej – Odrębnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” – honorowego miana „Bohaterów UPA” wywołała burzę

W piątek prezydent Karol Nawrocki stwierdził między innymi, iż uważa, że prezydentowi Ukrainy powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas poniedziałkowego posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego

Do sporu odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. 

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Tusk apeluje o rozmowę Nawrocki–Zełenski. „Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów”

„Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę – podkreślił szef rządu w serwisie X. „Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – dodał. 

Jak zaznaczył polityk, „współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich”. 

Tusk o sporze między Zełenskim. „Na Kremlu będą mieli powód do radości”

Donald Tusk odnosił się do sprawy już wcześniej. Pod koniec maja premier także wezwał prezydentów Ukrainy i Polski do tonowania nastrojów i pielęgnowania jak najlepszych relacji polsko-ukraińskich.

Szef rządu zaznaczył wówczas, że decyzja ukraińskiego prezydenta uderza w relacje obu państw i ignoruje polską perspektywę historyczną. – Mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, interpretacji – mówił Tusk. Premier podkreślał, że choć „każdy naród ma prawo do swoich interpretacji”, to strona ukraińska musi brać pod uwagę odczucia Polaków.

– Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy, z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji – ocenił premier.

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Donald Tusk odniósł się także do reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który zaproponował odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało mu przyznane wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Informacja że prezydent Nawrocki reaguje na to z propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, przyznanego mu przez prezydenta Dudę, jest równie niepokojącym krokiem – stwierdził Tusk.

Premier zaapelował do polityków o zmianę podejścia i powstrzymanie eskalacji. – Ja bardzo bym chciał, aby prezydenci naszych krajów mądrze dbali o to, by nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i Ukrainy nasza współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to jest coś bezcennego – zaznaczał szef rządu.

Zdaniem Tuska, brak porozumienia między Zełenskim a Nawrockim doprowadzi do sytuacji, w której „na Kremlu będą mieli powód do radości”. Donald Tusk wyraził nadzieję, że obaj zrozumieją „powagę sprawy”. – Każdy, kto będzie podkładał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, robi fatalny błąd – powiedział Donald Tusk. Dodał też, że rolą „każdego mądrego człowieka po obu stronach granicy jest tonowanie nastrojów”, ponieważ „przeciwnik jest jeden”.

Czy Zełenski straci Order Orła Białego?

W poniedziałek Kapituła Orderu Orła Białego rozpatrzy sprawę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego

Decyzja władz Ukrainy ponownie uruchomiła w Polsce dyskusję, która regularnie powraca przy okazji relacji polsko-ukraińskich. Wywołała zdecydowany sprzeciw polskich władz – polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło oficjalny protest, a wiceminister Marcin Bosacki spotkał się w tej sprawie z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Resort dyplomacji oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenili ten krok jako błąd, który godzi w pamięć ofiar i szkodzi relacjom Polski i Ukrainy.

– Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – mówił zaś prezydent Karol Nawrocki, komentując decyzję Zełenskiego

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W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz – już po raz kolejny – zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji w tej sprawie, podkreślając, iż jest ona dla Polaków „nie do przyjęcia”.

Wcześniej rzecznik MSZ Ukrainy zadeklarował, że nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” nie było wymierzone przeciwko Polakom. Stwierdził też, iż nie można zaprzeczać, że ukraińscy i polscy żołnierze popełniali podczas II wojny światowej zbrodnie na cywilach.