- Myślę o tym (o stanowisku dla Umierowa – PAP). Prowadzimy rozmowy z Rustemem i Julią (Swyrydenko – PAP). Wracając do Julii – mamy dla niej propozycje. Nie jest już tajemnicą, że (...) liczyłem na Julię Swyrydenko i zaproponowałem jej stanowisko ambasadora w USA” – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem w Kijowie, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

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12 lipca Zełenski zapowiedział dymisję premierki Swyrydenko, po czym 16 lipca Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy powołała Serhija Koreckiego na to stanowisko.

Swyrydenko z propozycją objęcia ambasady w Waszyngtonie

Prezydent wyjaśnił, że uważa stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych za jedno z najważniejszych i dlatego powinna je zajmować „osoba na poziomie wicepremiera, ministra lub premiera”.

Według Zełenskiego jednym z argumentów przemawiających za kandydaturą Swyrydenko był jej wkład w zawarcie umowy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. „Julia doprowadziła do zawarcia ważnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. To element współpracy gospodarczej, który może i powinien wiązać nas z USA” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że Swyrydenko otrzymała również inną propozycję dotyczącą kierowania jednym z obszarów polityki państwa. Poinformował także, że Umierowowi przedstawiono nowe możliwości dalszej pracy. „Jest także inna propozycja objęcia kierownictwa nad jednym z obszarów i jeszcze do tego wrócimy. Rustem również otrzymał odpowiednie propozycje” – dodał Zełenski.

Nowe zadania dla Umierowa i Fedorowa

Szef państwa podkreślił, że przed Umierowem stoją trzy główne zadania: negocjacje dotyczące zakończenia wojny z Rosją, realizacja porozumienia dotyczącego dronów (drone deal) oraz prace nad systemem przeciwrakietowym Freya.

Zełenski powiedział również, że zaproponował byłemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi kilka stanowisk, a ostatnią propozycją była funkcja wicepremiera ds. innowacji wojskowych.

„Uważam, że Mychajło powinien pozostać w zespole. Zaproponowałem mu kilka stanowisk. Ostatnim z nich, nie wchodząc w szczegóły naszych rozmów, było stanowisko wicepremiera Ukrainy ds. innowacji wojskowych. To bardzo ważne, ponieważ konieczna jest koordynacja innowacji z kierownictwem ministerstwa obrony, naczelnym dowódcą armii, Sztabem Generalnym i oczywiście z prezydentem Ukrainy” – stwierdził.

Po protestach Zełenski zapowiada reformę dowodzenia

Prezydent przekazał także, że oczekuje od nowego naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajła Drapatego propozycji dotyczących zmian kadrowych w strukturach armii.

„Drapaty i (Jewhenij) Chmara (pełniący obowiązki ministra obrony – PAP) muszą wykonać dziś najważniejsze zadanie po długiej i wyczerpującej wojnie. To zadanie stawiałem również Fedorowowi i Syrskiemu, ponieważ nie można dzielić odpowiedzialności ani szukać winnych” – podkreślił Zełenski.

Według niego kwestie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, funkcjonowania terytorialnych centrów uzupełnień oraz „normalnego oblicza mobilizacji” muszą być rozwiązywane wspólnie.

„Ochrona nieba, działalność centrów mobilizacyjnych oraz normalne, jeśli można tak powiedzieć, oblicze mobilizacji – nad tym wszystkim, dopóki trwa wojna, trzeba pracować razem. Niestety wcześniej takiej współpracy nie było” – wyjaśnił.

Prezydent liczy na doświadczenie Syrskiego i Hnatowa

Zełenski życzył nowemu naczelnemu dowódcy „sukcesów i wyłącznie zwycięstw”, dodając, że Drapaty „ma kilka innowacyjnych pomysłów”.

„Syrski również przeprowadził bardzo silne operacje wojskowe. Doskonale to rozumiemy, dlatego zrobimy wszystko, aby zarówno Ołeksandr Stanisławowycz (Syrski - PAP), jak i (były szef Sztabu Generalnego generał) Andrij Hnatow nie odpoczywali, lecz przekazywali swoje doświadczenie nowemu dowództwu, byli blisko, pomagali i doradzali” – podsumował prezydent.

W ubiegłym tygodniu po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt Fedorowa z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Syrskim.

Protestujący domagali się przywrócenia Fedorowa, dymisji Syrskiego oraz mianowania Drapatego nowym naczelnym dowódcą. Zełenski odwołał Syrskiego i powierzył to stanowisko Drapatemu, a Fedorowowi zaproponował kilka nowych funkcji w administracji państwowej, jednak były minister nie przyjął dotąd żadnej z nich.