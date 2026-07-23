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Weto Karola Nawrockiego. Wojna o związki partnerskie czy o wizję państwa?

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega w Polsce – zgodnie z konstytucją – szczególnej ochronie. To jednak, co oznacza to w praktyce, wcale nie jest oczywiste, i to nie tylko w przestrzeni prawnej, ale i moralnej czy teologicznej.

Publikacja: 23.07.2026 19:04

Weto Karola Nawrockiego. Wojna o związki partnerskie czy o wizję państwa?

Foto: AdobeStock

Tomasz Terlikowski

Wielkiego zaskoczenia nie było. Prezydent Karol Nawrocki zrobił to, co zapowiadał i zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Jego argumentacja, co też nie jest zaskoczeniem, odwołuje się do art. 18 polskiej konstytucji, a jej istotą jest zarzut, że ustawa nie tyle ułatwia życie parom jednopłciowym, ile tworzy nową instytucję prawa rodzinnego, która miałaby – zacytujmy tu uzasadnienie prezydenckie – „zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa”. Odpowiedź premiera była też do bólu przewidywalna. „Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia” – podkreślił Donald Tusk w mediach społecznościowych.

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