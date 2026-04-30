Zbliżający się długi weekend w Warszawie upłynie pod znakiem licznych wydarzeń plenerowych, sportowych oraz rocznicowych. Jak wynika z oficjalnych zapowiedzi warszawskiego ratusza, mieszkańcy i turyści mogą liczyć na zróżnicowaną ofertę spędzania czasu wolnego.

Reklama Reklama

Warszawa na majówkę: Widowiska multimedialne i teatr

Sezon w Multimedialnym Parku Fontann zostanie zainaugurowany 1 maja. Tegoroczny pokaz zatytułowany „Wielkie Serca” skupia się na tematyce empatii i życzliwości. „Premierowe pokazy odbędą się 1, 2 i 3 maja o godz. 21:30” – informuje Urząd m.st. Warszawy, dodając, że wstęp na teren obiektu jest bezpłatny.

Bogato prezentuje się również oferta sceniczna. Już 1 maja Teatr Żydowski zaprasza na premierę spektaklu „Szir ha-Szirim. Pieśń nad pieśniami” w reżyserii Jakuba Lewandowskiego. Z kolei 2 maja w Teatrze Polonia odbędzie się polska prapremiera sztuki „Zapętlona”, w której główną rolę gra Krystyna Janda. Najmłodsi widzowie mogą skorzystać z propozycji Parku Kultury w Powsinie, gdzie 3 maja rusza Letnia Scena Teatralna z bezpłatnym przedstawieniem „Przygody Bociana Klekosława”.

Majówka na sportowo w Warszawie

Dla osób preferujących aktywny wypoczynek przygotowano wydarzenia kolarskie i biegowe. 1 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec rozegrany zostanie XVII Memoriał Stanisława Królaka. Zawodnicy będą rywalizować na rowerach szosowych i górskich o prestiżowe statuetki „Pompki Królaka”.

Największym wydarzeniem sportowym będzie 34. Bieg Konstytucji 3 Maja, który odbędzie się w niedzielę. Trasa liczy 5 kilometrów ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Choć lista startowa dla 6,5 tys. uczestników jest już zamknięta, ratusz zachęca do kibicowania. Wydarzenie wiąże się jednak z istotnymi zmianami w organizacji ruchu:

• Plac Trzech Krzyży: zamknięty od godziny 3:00 do 16:30.

• Trasa biegu: (m.in. fragmenty Al. Ujazdowskich, Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich) wyłączona z ruchu od 10:00 do 13:30.

• Komunikacja miejska: autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Szczegóły dostępne są w serwisie infoulice.um.warszawa.pl.

1-3 maja: Obchody państwowe i lokalne inicjatywy

2 maja, w Dzień Flagi RP, na Żoliborzu odbędzie się „Bieg Flagi” połączony z rodzinnym piknikiem „Majówka pod flagą biało-czerwoną”. Zaplanowano tam m.in. warsztaty deskorolkowe, naukę pierwszej pomocy oraz pokazy karate. Ciekawą inicjatywę przygotował Dom Kultury Świt na Targówku – w Arthouse przy ul. Kołowej 24 odbędzie się sąsiedzkie szycie flag, które będzie można wykorzystać podczas rocznicy Powstania Warszawskiego.

Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja zdominują koncerty:

• Ursus: Zespół Canor Anticus zaprezentuje widowisko „Myśląc Ojczyzna” w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

• Mokotów: Koncert „Witaj Majowa Jutrzenko” w Kościele św. Michała Archanioła (wstęp wolny).

Majówka w Warszawie: Kultura, literatura i wystawy

Osoby zainteresowane historią i literaturą mogą wziąć udział w premierze książki dotyczącej „Rysia”, legendarnego oficera oddziału likwidacyjnego KG AK, która odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Białołęka proponuje spotkanie „100-lecie polskiej poezji kobiet” (30 kwietnia), a Wilanów międzypokoleniowe rozgrywki w Rummikub.

Muzea i galerie przygotowały na ten okres wystawy czasowe:

• Muzeum Sztuki Nowoczesnej: ekspozycje „Miasto kobiet” oraz „Kwestia kobieca 1550–2025”.

• Muzeum Polin: wystawa „Moc słów” poświęcona kulturze i językom Żydów.

• Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie: wystawa „Poza szlakiem”, ukazująca prywatne życie noblistki przez pryzmat jej pasji do wycieczek rowerowych.

• Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy: prace Poli Dwurnik (wstęp wolny do 13 maja).

• Park Rzeźby na Bródnie: całodobowa galeria plenerowa z pracami m.in. Pawła Althamera.