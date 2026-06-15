Szczegóły umowy, która potencjalnie umożliwiłaby dotarcie ropy naftowej i gazu ziemnego na rynek światowy za pośrednictwem cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu tych surowców, nie zostały ujawnione. Iran zasygnalizował, że wdrożenie umowy nie rozpocznie się przed jej formalnym podpisaniem, które – jak poinformował Pakistan, kluczowy mediator w tym konflikcie, ma nastąpić w piątek w Szwajcarii.

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Jednak – jak podaje agencja Associated Press – działania wojenne Izraela wymierzone w Hezbollah w Libanie, gdzie Izrael zbombardował w niedzielę południowe przedmieścia Bejrutu, niemal zniweczyły negocjacje.

Izrael nie zamierza wycofywać się z Libanu

Minister obrony Israel Katz powiedział, że Izrael planuje pozostać „na czas nieokreślony” na terenach, które posiada w Libanie, a także w Syrii i Strefie Gazy. Iran z kolei powiązał podpisanie umowy w sprawie wojny z powstrzymaniem izraelskich ataków na Hezbollah w Libanie.

Katz zagroził, że jeśli Iran zaatakuje Izrael za izraelskie ataki na Liban, Izrael uderzy na Iran z „wielką siłą”.

Przez 2,5 roku Izrael przejął kontrolę nad obszarami w Strefie Gazy, Libanie i Syrii o powierzchni tysiąca kilometrów kwadratowych, obszaru nieznacznie mniejszego od Nowego Jorku.

Umowa między USA a Iranem daje zaledwie 60 dni na ustalenie, co zrobić z irańskimi zapasami wysoko wzbogaconego uranu i irańskim programem atomowym. AP przypomina, że zawarcie w 2015 r. porozumienia nuklearnego między Teheranem a mocarstwami zajęło lata. Prezydent USA Donald Trump jednostronnie wycofał Amerykę z tego porozumienia w swojej pierwszej kadencji, co zapoczątkowało obecne napięcia, które w konsekwencji doprowadziły do wojny.

Donald Trump gratuluje, ale czeka na formalne podpisanie umowy

Sam Donald Trump, komentując porozumienie, pogratulował wszystkim stronom. „Ta Wielka Umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. Wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem i wszyscy ponieśli porażkę przede mną. Przywódcy regionu po raz pierwszy znaleźli prezydenta, który może pomóc im osiągnąć prawdziwy pokój” – napisał.

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„Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Okręty Świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!” – napisał.

Wkrótce jednak prezydent Stanów Zjednoczonych zmienił zdanie, informując, że cieśnina nie zostanie otwarta przed podpisaniem umowy w piątek.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, potwierdził porozumienie w irańskiej telewizji państwowej, ale zapowiedział, że Iran nie rozpocznie jego wdrażania do czasu podpisania. Dodał, że porozumienie nastąpiło po rozmowach z Katarem, kolejnym mediatorem.

Światowi przywódcy chwalą porozumienie USA z Iranem

Przywódcy od Chin po Europę przyjęli wiadomość o porozumieniu z zadowoleniem. Zamknięcie Cieśniny Ormuz wstrząsnęło rynkami międzynarodowymi i spowodowało gwałtowny wzrost cen paliw i innych dóbr, w tym żywności.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian powiedział, że Chiny „mają nadzieję, że USA i Iran podpiszą wstępne memorandum o porozumieniu zgodnie z planem”. Dodał, że Pekin liczy na to, że bezpieczny i swobodny przepływ przez Cieśninę Ormuz zostanie przywrócony tak szybko, jak to możliwe.

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot z zadowoleniem przyjął porozumienie, „które powinno położyć kres działaniom wojennym na wszystkich frontach, w tym w Libanie”. Stwierdził, że „wszystkie strony konfliktu muszą uszanować to porozumienie”.

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Barrot stwierdził, że wojna w Iranie „przez zdecydowanie zbyt długi czas” boleśnie podnosiła ceny paliw i nawozów. Dodał, że po zawieszeniu broni dziesiątki krajów, takich jak Francja i Wielka Brytania, mogłyby wysłać statki, aby chronić wolność żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas obiecała wsparcie dla dalszych negocjacji w sprawie nierozstrzygniętych kwestii, takich jak irański program nuklearny. „Trzymam kciuki, żeby zostały one również zaakceptowane w piątek. Wszyscy oczekują na otwarcie Cieśniny Ormuz i na koniec tej wojny” – oświadczyła przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer również z zadowoleniem przyjął przełom i stwierdził, że wszystkie strony w regionie muszą koniecznie wykorzystać tę okazję do przywrócenia wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz. – Będziemy teraz ściśle współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć tę umowę i zapewnić, że przekształci się ona w trwały pokój – zaznaczył.