Nicolas Sarkozy, adwokat Władimira Putina Były prezydent Francji wie, jak zakończyć wojnę na wschodzie: kosztem Ukrainy. Nie widzi jej ani w Unii Europejskiej, ani w NATO.

Starania Kremla nie wpłynęły na politykę Emmanuela Macrona. Przeciwnie, prezydent, który przed rosyjską inwazją starał się utrzymywać regularne kontakty z Putinem, teraz zaangażował się na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Uznał, że między Rosją a zjednoczoną Europą „nie ma miejsca na szarą strefę”.

Jednak notowania prezydenta słabną. Opublikowany w czwartek sondaż dla instytutu badania opinii publicznej Elabe wskazuje, że Le Pen jest tym politykiem Francji, którego poglądy są „najbliższe zwykłym ludziom”. Tak uważa 37 proc. Francuzów, o wiele więcej niż w przypadku Macrona (23 proc.). To także Le Pen staje się faworytką wyborów prezydenckich w 2027 r.: zależnie od tego, kogo wystawi ugrupowanie Macrona, może uzyskać już w pierwszej turze od 31 do 33 proc.

Pod koniec grudnia 2021 r., kilka tygodni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, Le Pen mówiła „Rz”: „Można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do strefy wpływów Rosji”. Od tej pory przestała tak jasno wyrażać uwielbienie dla Rosji, choć regularnie sprzeciwia się nałożeniu na nią nowych sankcji. Jednak poza nią prorosyjskie poglądy miał też inny lider skrajnej prawicy Éric Zemmour, podobnie jak przywódca radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Łącznie to już większość francuskiej opinii publicznej.