O kontaktach Szijjártó z Ławrowem poinformował dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, który opublikował zapisu rozmowy dyplomatów. Jak twierdzi, pochodzi z materiałów służb specjalnych jednego z krajów Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Według transkryptu Szijjártó miał podkreślać, że utrzymanie dotychczasowej koalicji na Słowacji jest „kluczowe”, a jej przedstawiciele to „jedyna racjonalna siła polityczna”. Jednocześnie sugerował, że inni politycy są powiązani z finansowaniem przez George'a Sorosa. W rozmowie pojawiła się również sugestia, że spotkanie Pellegriniego z rosyjskim premierem mogłoby pomóc w kampanii wyborczej.

Kilka dni później, 26 lutego 2020 roku Pellegrini rzeczywiście spotkał się w Moskwie z ówczesnym premierem Rosji Michaiłem Miszustinem. 29 lutego 2020 roku na Słowacji odbyły się wybory parlamentarne. Ostatecznie głosowanie wygrała opozycja, a nowy rząd utworzył Igor Matovič.

Zarzuty pod adresem Węgier o przekazywanie informacji Rosji

Panyi twierdzi również, że rozmawiał z przedstawicielami siedmiu państw UE, którzy mieli potwierdzić, iż Szijjártó regularnie przekazywał poufne informacje rosyjskim partnerom.