Karol Nawrocki niedługo po uroczystości w Przemyślu, gdzie wraz z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem świętował Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wyruszył do stolicy Węgier. Wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie, a zaraz potem spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem.

Przywódcy odbyli prywatną rozmowę w Pałacu Sandora - węgierskim pałacu prezydenckim.

Politycy nie dopuścili do siebie dziennikarzy, wizytę głowy państwa polskie media mogły relacjonować zza bramy wyjazdowej z siedziby węgierskiego premiera. Węgierskie media nie poświęciły tej wizycie wiele uwagi, choć wcześniej zwracano uwagę, że to spotkanie ma na celu ocieplenie relacji polsko-węgierskich. 

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć Karola Nawrockiego w stolicy Węgier, m.in. z przywitania na lotnisku. W informacji na profilu kancelarii na platformie X znalazła się informacja o złożeniu wieńca przed pomnikiem gen. Józefa Bema. Napisano też - zamieszczając zdjęcie obu polityków – o spotkaniu z Viktorem Orbanem. 

Prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z Tamásem Sulyokiem
Wcześniej informację o spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim umieścił też na portalu X premier Węgier Viktor Orbán. „Polacy i Węgrzy – dwaj dobrzy przyjaciele. Witamy w Budapeszcie!” – napisał na X Orbán, dołączając do wpisu zdjęcie.

Wieczorem we wpisie na platformie X Nawrocki podziękował prezydentowi i premierowi Węgier za „owocne rozmowy”. Prezydent podkreślił, że oba kraje łączą „stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi”. 

„Węgry wyciągnęły do nas dłoń, gdy broniliśmy się przed rosyjskim bolszewizmem w 1920 roku, my okazaliśmy im solidarność w roku 1956, gdy kremlowski imperializm zgniatał ich wolność. My, Polacy, kochamy Węgrów, a nienawidzimy zbrodniarza wojennego Putina. Rosja będzie dla nas zawsze zagrożeniem, Węgry odwiecznym przyjacielem. Niech żyje Polska! Isten áldd meg a magyart!” - czytamy we wpisie Karola Nawrockiego. 

Wizytę prezydenta w Budapeszcie skomentował na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski. „Powiedz mi jakich masz przyjaciół a powiem ci kim jesteś” - napisał, opatrując komentarz zdjęciem polskiego prezydenta z Viktorem Orbánem. 

Wizyta Karola Nawrockiego w Budapeszcie

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w poniedziałek przed południem mówił, że wizyta prezydenta w Budapeszcie ma na celu realizację polskich interesów. Pytany w telewizji wPolsce24 o doniesienia węgierskich mediów, według których Nawrocki miałby udzielić poparcia premierowi Węgier przed wyborami, odpowiedział, że „nie chce uprzedzać faktów”.

Dopytany o ew. spotkanie prezydenta Polski z przebywającymi w Budapeszcie Matteo Salvinim i Marine Le Pen, Bogucki odpowiedział, że z tego, co wie - nie ma tego w agendzie.

Prezydent RP Karol Nawrocki
12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Węgier Viktora Orbána w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Premier Orbán uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

Grudniowa wizyta, która nie doszła do skutku

Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier już 3 grudnia 2025 r., zaledwie kilka dni po wizycie Orbána na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie „premiera  Orbána ze zbrodniarzem Putinem”.

Tamás Sulyok i Karol Nawrocki
– W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora  Orbána  wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej – wyjaśniał wówczas Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.