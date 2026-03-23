Tamás Sulyok i Karol Nawrocki
Nawet tak mocne słowa Karola Nawrockiego, jak wygłoszone w Przemyślu w obecności prezydenta Węgier Tamása Sulyoka: „Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym, tak jak bolszewicy w w roku 1920. Polacy kochają Węgrów i nienawidzą Putina, który jest zbrodniarzem wojennym”, nie zmienią faktu, że polski prezydent wybierając się dziś z oficjalną wizytą na Węgry i spotykając z Victorem Orbanem – świadomie bądź nie wpisuje się w prorosyjską linię węgierskiego premiera i jego kamaryli. Świadomie, czy nie?
Nie we wszystkim się zgadzamy - mówił Karol Nawrocki, który spotkał się z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem w Przemyślu, w związku z obchodami d...
Do wizyty Nawrockiego na Węgrzech dochodzi w konkretnym czasie i okolicznościach. To finał kampanii wyborczej, w której Orbán po raz pierwszy od dekady walczy z godnym siebie przeciwnikiem i może stracić władzę. Wybory odbędą się za trzy tygodnie i będą miały – jak twierdzą eksperci – kluczowe znaczenie dla przyszłości nie tylko Węgier, ale i Unii Europejskiej. To konfrontacja nie tyle wizji Unii (o czym mówił w swoim wystąpieniu Nawrocki), ale wstęp do brutalnie postawionego kryterium przetrwania wspólnego projektu albo jego pogrzebania. To zarazem konfrontacja przeciwników reżimu Putina i jego zwolenników.
Nieprzypadkowo właśnie dziś w Budapeszcie pojawia się reprezentacja europejskich „Patriotów dla Europy”, z zadeklarowanymi sojusznikami moskiewskiego reżimu: Matteo Salvinim, Marine Le Pen i Geertem Wildersem na czele. Wezmą udział w wiecu poparcia dla Victora Orbána i jego Fideszu, podobnie jak ledwie dwa dni temu z poparciem pospieszyli uczestnicy budapesztańskiej edycji konserwatywnej konferencji CPAC. Czyżby organizatorzy wizyty Karola Nawrockiego tego nie wiedzieli? Nie mieli świadomości zaangażowania Rosjan w kampanię wyborczą Fideszu? Nie czytali ostatnich wydań światowej prasy, która przedstawia dowody, że Węgrzy od lat na bieżąco przekazywali Moskwie tajne informacje z kuluarów spotkań liderów Rady Unii Europejskiej? Cóż. „Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” w najmniejszy sposób nie usprawiedliwia pakowania się w takie bagno.
Wizyty polityków PiS w Budapeszcie nie są dyplomatycznym przypadkiem, lecz symbolem politycznego przesunięcia. Viktor Orbán blokuje wsparcie dla Uk...
Możliwe, że przyjaźń naszych narodów jest ponad czasem i ponad podziałami – jak chce tego Karol Nawrocki. Ale skoro tak, to przetrwa, niezależnie od tego, czy Nawrocki wybrałby się dziś do Budapesztu, czy nie. I niezależnie od tego, kto dojdzie nad Dunajem do władzy.
Dziś pewne jest jedno: Orbán ostatecznie stracił na Węgrzech rząd dusz. W walce o władzę chwyta się brzytwy, czyli wsparcia Moskwy. Brutalnie gra w kampanii argumentem antyukraińskim. Zwołuje do swojej stolicy nacjonalistów i europejskich rozłamowców. Czy naprawdę tego dnia jego gościem powinien być polski prezydent? I co dzięki temu zyskuje? W kraju nic. Jedyne wyjaśnienie, jakie się nasuwa, to podejrzenie, że były w tej sprawie konsultacje z Waszyngtonem. Na koniec pytanie, co o tym sądzi budapesztańska ulica. „Nic” – jak słyszę od swoich rozmówców. Wpływ na wyniki wyborów gości Orbána: Le Pen, Salviniego czy Nawrockiego będzie żaden. Węgrów znacznie bardziej interesuje wielki koncert dla opozycji, który się odbędzie 10 kwietnia, na dwa dni przed wyborami. Artyści staną za przeciwnikami Orbána. I to może być kropka nad „i”.
„To nie jest ta Unia Europejska, do której wstępowaliśmy” – grzmią politycy PiS. Ale czy to jest ten sam świat,...
Wizyty polityków PiS w Budapeszcie nie są dyplomatycznym przypadkiem, lecz symbolem politycznego przesunięcia. V...
Aleksandr Łukaszenko uwolnił już wszystkich najbardziej znanych więźniów politycznych, ale skazany na osiem lat...
W walce z dezinformacją popełniamy błędy, bo nie ma koordynacji narzędzi, którymi dysponujemy, ze strony choćby...
