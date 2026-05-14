Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, wrzesień 2025
Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu w 98 państwach świata na potrzeby corocznego Democracy Perception Index.
Jedynymi dwoma państwami, w których odsetek zwolenników amerykańskich baz przewyższał odsetek przeciwników, były Polska i Rumunia. W Polsce 50,6 proc. ankietowanych opowiedziało się za obecnością amerykańskiej bazy wojskowej, a przeciwnych było 23 proc. respondentów, 26,2 proc. badanych nie miało zdania. W Rumunii za bazami opowiedziało się 39,8 proc. respondentów, przeciwko nim 37,3 proc.,, zdania nie miało 22,8 proc.
W większości państw Europy dominowały natomiast nastroje sceptyczne lub otwarcie negatywne wobec stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych. Największą niechęć do baz USA odnotowano w Serbii – sprzeciwia się im 81,4 proc. badanych, popiera 6,0 proc., w Szwecji – odpowiednio 70,1 proc. i 10,9 proc., w Austrii – 68,8 proc. i 12,2 proc., a na Węgrzech – 68,5 proc. i 13,4 proc.
Temat wrócił po zapowiedzi Donalda Trumpa wycofania co najmniej 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Była to reakcja na krytykę Berlina dotyczącą działań USA wobec Iranu. W efekcie kilka państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, Rumunia i kraje bałtyckie, zaczęło zabiegać o przeniesienie części sił na swoje terytorium.
Prezydent Karol Nawrocki od miesięcy przekonuje administrację USA do zwiększenia obecności wojskowej w Polsce. Zapytany ostatnio o możliwość relokacji części wojsk do naszego kraju Donald Trump odpowiedział, że jest to „możliwe”, podkreślając swoje dobre relacje z polskim prezydentem.
W innym badaniu, przeprowadzonym w marcu przez POLITICO, Polska była jedynym krajem, w którym większość Polaków określała USA jako bliskiego sojusznika lub partnera. Tymczasem respondenci z Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Włoch częściej postrzegali Stany Zjednoczone jako konkurenta albo nawet zagrożenie.
Autorzy sondażu zapytali ankietowanych z tych państw, ilu z nich uważa Stany Zjednoczone za bliskiego sojusznika, ilu za partnera, ilu za konkurenta, ilu za zagrożenie. Tak kształtowały się wyniki sondażu:
Według danych amerykańskiego Departamentu Obrony w Europie stacjonuje obecnie blisko 70 tys. żołnierzy USA, z czego ponad połowa znajduje się w Niemczech.
W Polsce przebywa obecnie około 10 tys. amerykańskich żołnierzy – zarówno w ramach obecności stałej, jak i rotacyjnej. Jak informował wiceminister obrony Paweł Zalewski, część z nich służy m.in. w bazie w Redzikowie, w dowództwie V Korpusu Armii USA w Poznaniu oraz w jednostkach odpowiedzialnych za wsparcie logistyczne.
Kolejne polskie rządy od lat zabiegają o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, uznając ją za jeden z najważniejszych elementów odstraszania Rosji i gwarancję bezpieczeństwa regionu.
Poza Polską i Rumunią poparcie dla amerykańskich baz deklarowały głównie państwa będące strategicznymi sojusznikami USA poza Europą – przede wszystkim Izrael i Korea Południowa.
