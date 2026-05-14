Rosyjska rakieta Soyuz na platformie startowej kosmodromu Plesieck, zdjęcie archiwalne
Jak przekazano, szacowana masa obiektu wynosi około 1 tony. Jednocześnie z uwagi na brak pełnych danych dotyczących jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że część fragmentów przetrwa wejście w atmosferę i dotrze do powierzchni Ziemi.
„Aktualnie szacowane okno wejścia w atmosferę to okres od 16 maja, godz. 08:43 do 17 maja, godz. 13:49 czasu polskiego. Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać m.in. nad Europą, w tym nad Polską” – podała Polska Agencja Kosmiczna w czwartkowym komunikacie.
„Monitorowany obiekt to Fregat R/B (NORAD: 68537, COSPAR: 2026-061S), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 23 marca 2026 r. z kosmodromu w Plesiecku (Rosja))” – napisano w komunikacie Polsa, zapewniając, że Centrum Operacyjne SSA Polsa „monitoruje ponowne wejście w atmosferę obiektu”.
Nie przekazano informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski, ale ze względu na to, że wejście obiektów w atmosferę ma „charakter dynamiczny”, bardzo trudno określić dokładny czas i miejsce ewentualnego upadku fragmentów. Większa część obiektu o tej masie powinna spalić się w atmosferze, ale przy takich elementach nie można całkowicie wykluczyć, że pojedyncze fragmenty przetrwają i uderzą w ziemię.
Czytaj więcej
Z kosmodromu Plesieck wystartowała rakieta nośna Sojuz-2.1b. Jej zadaniem było wyniesienie na niską orbitę okołoziemską satelity rozpoznawczego Pio...
Polsa zapewniła, że „sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami”. W komunikacie zaapelowano o „śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów Polsa”.
23 marca 2026 r. o godz. 13:00 czasu polskiego z kosmodromu w Plesiecku wystartowała rakieta Sojuz-2.1b. Wbrew zwyczajowi ani rosyjski resort obrony, ani państwowa agencja kosmiczna Roskosmos nie poinformowały o planowanej misji. Rakieta transportowała 16 satelitów Rassvet zapewniających dostęp do internetu. Jednostki trafiły na niską orbitę okołoziemską około 300 km nad Ziemią, a za ich projektem stoi moskiewskie Biuro 1440. W maju 2025 r. szef agencji Roskosmos, Dmitrij Bakanow, mówił o projekcie nowej konstelacji satelitów jako o „odpowiedzi na Starlink”.
Fregat to rosyjski górny stopień rakietowy, stosowany m.in. z rakietami rodziny Sojuz. Jego zadaniem jest precyzyjne umieszczenie satelitów na odpowiedniej orbicie po pracy głównych stopni rakiety. Fregat składa się z zespołu kulistych segmentów, z których część mieści paliwo, a część aparaturę sterującą.
Plesieck to rosyjski kosmodrom położony 180 km na południe od Archangielska i około 800 km na północ od Moskwy. Największy kosmodrom Federacji Rosyjskiej. Założony w 1960 roku na terenie obwodu archangielskiego. Wykorzystywany jest do wysyłania bezzałogowych satelitów Ziemi, głównie wojskowych: zwiadowczych, meteorologicznych, łączności, wczesnego ostrzegania, poszukiwania zasobów naturalnych, nawigacyjnych, naukowych i innych. W okresie ZSRR był utajniony.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas