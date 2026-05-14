Centrum handlowe przy ul. Powstańców Śląskich działa od 1999 r. i od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów handlowo-usługowych na Bemowie. Sytuację obiektu zmieni decyzja sieci Carrefour, która zajmuje około 75 proc. powierzchni galerii i nie zamierza przedłużać umowy najmu wygasającej z końcem 2026 r.

Właściciel galerii, węgierski koncern Futureal, planuje więc rozbiórkę budynku i budowę nowych kwartałów mieszkaniowych z ok. 1,2 tys. mieszkań, parkiem i przedszkolem. Inwestycja budzi jednak silny sprzeciw części mieszkańców i radnych. Według inwestora projekt miałby obejmować także ogólnodostępny park linearny, przedszkole oraz przestrzeń usługową.

Przeciwnicy inwestycji podkreślają, że galeria jest jedynym większym centrum handlowym w tej części dzielnicy oraz siedzibą jedynego kina na Bemowie. Zwracają również uwagę na sąsiedztwo Lotniska Bemowo oraz planowany wylot tunelu trasy ekspresowej S7.

Atak podejrzanych kont na forum sąsiedzkie na Bemowie

Jak informuje „Gazeta Stołeczna”, szczególnie burzliwa okazała się dyskusja na facebookowej grupie „BEMOWO – na każdy temat”. Pod wpisem dzielnicowego radnego KO Maksymiliana Ciszkowskiego pojawiły się dziesiątki komentarzy popierających inwestycję. Część z nich publikowały profile o zagranicznych nazwiskach i znikomym śladzie aktywności w mediach społecznościowych.

Wśród komentujących znaleźli się m.in. Lao Michel z Sao Paulo, James R. McMahon z Michigan czy Neil Bush z Lyonu. Wpisy często zawierały podobne lub identyczne argumenty dotyczące potrzeby budowy parku, przedszkola i nowej infrastruktury.

– Przez pierwsze trzy dni około 95 proc. uczestników ankiety było przeciw inwestycji. Nagle w ciągu jednego dnia pojawiło się półtora tysiąca głosów z niezidentyfikowanych kont, które masowo popierały budowę bloków – mówi „Stołecznej” radny Maksymilian Ciszkowski.

Radny zwraca uwagę, że wiele komentarzy wyglądało jak kopiowane fragmenty argumentacji przedstawianej wcześniej przez inwestora. Jego zdaniem mogły zostać wygenerowane przez tzw. boty.

Wzrost aktywności kont wspierających inwestycje deweloperskie

Firma Futureal stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. W przesłanym stanowisku podkreśliła, że nie korzysta z usług tworzących sztuczne profile ani nie organizuje działań mających wywołać fałszywe poparcie dla inwestycji. Spółka zaznacza, że jej propozycje „bronią się same” w rzeczowej debacie z mieszkańcami.

Do sprawy odniósł się także Polski Związek Firm Deweloperskich. Organizacja przyznała, że w ostatnich tygodniach obserwuje wzrost aktywności kont wykazujących cechy skoordynowanych działań w internetowych dyskusjach dotyczących inwestycji mieszkaniowych.

Przedstawiciele związku wskazują na charakterystyczne sygnały, takie jak powtarzalne komentarze publikowane przez różne profile, zagraniczne nazwiska przy polskojęzycznych wpisach czy fotografie profilowe pochodzące z innych części świata. Według PZFD podobne działania pojawiają się po różnych stronach sporów dotyczących mieszkalnictwa.

Sprawa przyszłości Galerii Bemowo trafi teraz pod obrady Rady Warszawy. Radni zdecydują, czy rozpocząć prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół galerii. Taka decyzja mogłaby wstrzymać procedowanie warunków zabudowy dla planowanego osiedla i znacząco wpłynąć na dalsze losy inwestycji.