W niedzielę media obiegła informacja, że Ziobro, który dotychczas przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny, przybył do USA. Pojawiły się pytania, na jakiej podstawie został tam wpuszczony skoro polskie władze unieważniły jego paszport. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur wyjaśnił w Polsat News, że polityk najprawdopodobniej otrzymał tzw. paszport genewski od byłych władz Węgier. Jak zaznaczył, dokument taki wymagałby jednak uzyskania wydania wizy pobytowej, gdyż sam paszport genewski nie pozwala na legalny wjazd do Stanów Zjednoczonych na zasadach ogólnych tj. przez system ESTA.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w niedzielę zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA pomimo braku ważnych dokumentów. Tymczasem jego pełnomocnik mec. Zbigniew Lewandowski, już odpowiedział częściowo na to pytanie.

- Nie ma mowy o jakimś nielegalnym wyjeździe. Minister Ziobro może swobodnie podróżować poza Polską i skorzystał z tej furtki – powiedział adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Wyjaśnił, że poseł PiS wyjechał do USA korzystając z paszportu genewskiego. - Taki podobny paszport uzyskał również pan minister Romanowski. (...). Wszystko odbyło się oczywiście lege artis - dodał.

Co to jest paszport genewski i co daje

Jak wyjaśnia na swojej stronie Instytut na rzecz Państwa Prawa, paszport genewski, czyli tzw. Genewski Dokument Podróży (GDP), to specjalny dokument wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej. Jest przeznaczony dla cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy, umożliwia podróżowanie za granicę osobom, które nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia.

Dokument ten daje możliwość legalnego przekraczania granic i podróżowania do tych państw, które go uznają. Posiadacz takiego paszportu nie może jednak podróżować do kraju swojego pochodzenia, gdyż mogłoby to wpłynąć na jego status uchodźcy, tj. wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu pozbawienie statusu uchodźcy. Paszport genewski nie daje ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania.

W Polsce wniosek o wydanie genewskiego dokumentu podróży składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.