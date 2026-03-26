Na liście państw, których statki mogą pokonywać Cieśninę, znalazły się Chiny, Rosja, Indie, Irak i Pakistan – wynika z wypowiedzi Araghcziego.

Wcześniej, 22 marca, prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Cieśnina Ormuz jest „otwarta dla wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy naruszają suwerenność Iranu”.

Jak zamknięcie Cieśniny Ormuz przekłada się na wzrost cen ropy?

Iran zablokował Cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela na jego terytorium, rozpoczęty 28 lutego. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny przechodzi 20 proc. ropy transportowanej drogą morską – surowiec transportowany z rejonu Zatoki Perskiej trafia przede wszystkim do Azji. Blokada Cieśniny wywołała poważny kryzys, jeśli chodzi o podaż ropy na światowych rynkach, co podniosło cenę surowca o niemal 50 proc. (obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić ponad 100 dolarów). Nawet częściowe otwarcie Cieśniny Ormuz przez Iran może zahamować wzrost ceny ropy – wcześniej Teheran groził, że jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której cena ropy osiągnie poziom 200 dolarów za baryłkę.

Araghchi, informując na antenie irańskiej telewizji państwowej Press TV o otwarciu Cieśniny dla statków „przyjaznych państw” zaznaczył, że Iran „nie ma powodu, by pozwalać wrogom przepływać przez Cieśninę Ormuz”. Oznacza to dalszą blokadę wód Cieśniny dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojusznikami.

Iran będzie teraz pobierać opłaty za pokonywanie Cieśniny Ormuz

Irański parlament pracuje obecnie nad projektem ustawy, która wprowadzi opłaty dla statków pokonujących wody Cieśniny w zamian za zapewnienie im bezpieczeństwa – podaje półoficjalna irańska agencja informacyjna Fars. Ustawa ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu – wynika z informacji przekazywanych przez jednego z parlamentarzystów.

Cieśnina Ormuz Foto: Infografika PAP

– Zajmujemy się propozycją, która sprawi, że irańska suwerenność, kontrola i nadzór nad Cieśniną Ormuz zostaną formalnie zapisane w prawie, co pozwoli na pobieranie opłat i stworzenie źródła dochodu dla kraju – mówi parlamentarzysta cytowany przez agencję Fars.

Przed kilkoma dniami Alaeddin Boroujerdi, irański parlamentarzysta zasiadający m.in. w parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego mówił na antenie irańskiej telewizji, że Iran zaczął już pobierać ok. 2 mln dolarów opłaty tranzytowej od niektórych jednostek przepływających przez Cieśninę Ormuz. Jak mówił, jest to „nowa koncepcja suwerenności” nad Cieśniną. – Pobieranie 2 mln dolarów za tranzyt od niektórych jednostek przepływających Cieśninę oddaje siłę Iranu – stwierdził.

25 marca pojawiła się informacja, że Iran zgodził się na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz kilku tankowców, co było postrzegane jako gest dobrej woli wobec USA w kontekście sygnalizowanych przez Waszyngton rozmów na temat zakończenia wojny. Dzień wcześniej Trump mówił, że otrzymał „prezent od Iranu”, który wart jest „ogromną sumę pieniędzy”. Trump nie sprecyzował o jaki prezent chodzi, mówił jednak, że jest to związane z ropą, gazem i Cieśniną Ormuz. Prawdopodobnie chodziło mu właśnie o częściowe otwarcie Cieśniny przez Iran.