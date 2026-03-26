W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Iran analizuje propozycję Trumpa

Pojawiają się sygnały możliwej deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran analizuje propozycję zakończenia wojny przedstawioną przez administrację Donalda Trumpa, przekazaną przez mediatora z Pakistanu. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi potwierdził, że Teheran przedstawił własne warunki porozumienia. Choć oficjalne komunikaty Iranu pozostają ostrożne, ton wypowiedzi wyraźnie się łagodzi, co daje nadzieję na rozpoczęcie negocjacji.

Boom na centra danych w Polsce

Polski rynek centrów danych dynamicznie rośnie. Moc instalacji przekroczyła 200 MW, co oznacza podwojenie w ciągu trzech lat. Do 2030 r. może wzrosnąć nawet do 500 MW. Eksperci podkreślają, że rozwój sektora jest kluczowy dla bezpieczeństwa cyfrowego i pozycji Polski w Europie. Główną barierą pozostaje jednak dostęp do energii oraz problemy z przyłączeniami do sieci.

Indie wyznaczają cel klimatyczny na 2035 r.

Indie zapowiedziały redukcję intensywności emisji o 47 proc. względem 2005 r. oraz zwiększenie udziału źródeł niskoemisyjnych do 60 proc. Choć plan wskazuje kierunek transformacji energetycznej, eksperci oceniają go jako mało ambitny, szczególnie w kontekście pozycji Indii jako jednego z największych emitentów CO₂ na świecie.

PKP Cargo powoli wychodzi na prostą

PKP Cargo kontynuuje proces restrukturyzacji i przygotowuje się do zawarcia układu z wierzycielami. Spółka liczy, że uda się to osiągnąć jeszcze w tym roku. Zarząd podkreśla, że najtrudniejszy etap jest już za firmą. Trwają działania mające na celu uproszczenie struktury oraz sprzedaż nieefektywnego majątku, co ma przywrócić stabilność finansową.

